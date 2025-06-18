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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أسامة كمال يسخر من نتنياهو: شبه نفسه بالملك قورش وعامل فيها جيفارا

نتنياهو
نتنياهو
أسامة علي

سخر الإعلامى أسامة كمال، من تصريحات رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو الموجهة للشعب الإيراني. 

وأوضح أسامة كمال خلال تقديم برنامج “مساء دي ام سي”، المذاع عبر قناة “دي ام سي”، أن نتنياهو وجه رسائل للشعب الإيرانى ومشبها نفسه بالملك الفارسى القديم، قورش.

وقال أسامة كمال، إن قورش كان ملكا عادلا ووحد القبائل الفارسية وسمح لليهود بالعودة.

وأوضح أسامة كمال قائلا:" هو نتنياهو مصدق نفسه أنه الملك الفارسى الكبير قورش؟ ولا مصدق إننا هنصدقه".

وسخر أسامة كمال من رسالة نتنياهو إلى الشعب الإيرانى بأنه سيحررهم من النظام الحاكم قائلا:" فاكر نفسه تشي جيفارا".

الجبهة الداخلية الإسرائيلية

وكانت أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، عن رصد صواريخ أُطلقت من إيران، ما أدى إلى تفعيل صفارات الإنذار في مناطق واسعة داخل إسرائيل، بما في ذلك مدينة تل أبيب وضواحيها.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن دفاعاته الجوية تعمل على التصدي لأي تهديدات حيثما كان ذلك ضروريًا، مؤكدًا أن سلاح الجو في حالة تأهب لاعتراض الهجمات.

إسرائيل إيران اخبار التوك شو صدى البلد

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