نتنياهو: بدأنا عملية عسكرية لإزالة التهديد النووي الإيراني.. ونسيطر على سماء طهران

أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن بدء عملية عسكرية تستهدف المنشآت النووية الإيرانية والصواريخ الباليستية، مشيراً إلى أن العملية تهدف إلى "إزالة التهديد النووي والصاروخي الإيراني بشكل نهائي".

وقال نتنياهو في تصريحات : "نضرب الآن الأسلحة النووية، والصواريخ، والمقار العسكرية الإيرانية، ونسيطر على سماء طهران".

وأضاف: "الجبهة الداخلية الإسرائيلية قوية، وجاهزة لأي سيناريو".

وأكد رئيس حكومة الاحتلال شكره للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على دعمه، قائلاً: "أشكر الرئيس ترامب على دعمه المتواصل لإسرائيل".

وفي وقت سابق، اجتمع نتنياهو مع عدد من الوزراء وكبار مسؤولي الدفاع في دولة الاحتلال لأكثر من ساعتين.

وقالت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية، أن هذا الاجتماع هو أطول مشاورات من نوعها منذ بداية الحرب الإسرائيلية الإيرانية.

وفي سياق متصل، اجتمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع فريقه للأمن القومي، بعد أن أصدر سلسلة من التحذيرات لإيران، منها وصف المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي بأنه "هدف سهل" والمطالبة بـ"استسلام غير مشروط"، وفقًا للبيت الأبيض.

وصرّح مسؤولان أمريكيان لشبكة CNN بأن ترامب يُرحّب بفكرة استخدام الأصول العسكرية الأمريكية لضرب المنشآت النووية الإيرانية.

وصرح مسؤول إسرائيلي كبير لشبكة CNN بأن إسرائيل تنتظر لمعرفة ما إذا كان ترامب سيساعد في إنهاء مهمة تدمير البرنامج النووي الإيراني.

تتبادل إسرائيل وإيران الضربات لليوم الخامس على التوالي، حيث يواجه المدنيون في المناطق المشتعلة موجات من الهجمات.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي إن بلاده تخطط لضرب "أهداف بالغة الأهمية في طهران".

وأعلن الجيش الإيراني أنه ضرب مركزًا للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية في تل أبيب بصاروخ موجه.