نتنياهو: سلاح الجو يسيطر على سماء طهران

زعم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، أن سلاح الجو يسيطر على سماء طهران، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.



وأوضح نتنياهو: "بدأنا عمليتنا العسكرية لإزالة التهديد النووي والصواريخ البالستية الإيرانية"، مشيرًا، إلى أنّ القتال العنيف مستمر في قطاع غزة حتى تحقيق هزيمة حماس وعودة جميع المحتجزين.

وفي وقت سابق، أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، عن رصد صواريخ أُطلقت من إيران، ما أدى إلى تفعيل صفارات الإنذار في مناطق واسعة داخل إسرائيل، بما في ذلك مدينة تل أبيب وضواحيها.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن دفاعاته الجوية تعمل على التصدي لأي تهديدات حيثما كان ذلك ضروريًا، مؤكدًا أن سلاح الجو في حالة تأهب لاعتراض الهجمات. وطالب الجيش الجمهور بالالتزام بتعليمات قيادة الجبهة الداخلية حفاظًا على السلامة العامة.

ونقلت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مصدر عسكري أن إسرائيل رصدت إطلاق 8 صواريخ من إيران، مشيرة إلى نجاح الدفاعات الجوية في اعتراض 4 منها حتى الآن. وأكد جيش الاحتلال اعتراض الصواريخ الإيرانية التي استهدفت منطقة تل أبيب الكبرى.