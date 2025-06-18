ماذا دار في اجتماع المجلس القومي الأمريكي حول قرار ضرب إيران؟ سمير فرج يكشف

كشف اللواء دكتور سمير فرج عن وجود انقسام داخل المجلس القومي الأمريكي خلال اجتماعه الأخير بشأن الرد على التصعيد الإيراني، موضحًا أن الاجتماع لم يخرج بأي بيان بسبب الانقسام بين فريق يدعو إلى ضرب المفاعل النووي الإيراني، وآخر يعارض ذلك خوفًا من استهداف إيران للقواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة، والتي وصفها بأنها غير جاهزة للرد.



وقال اللواء سمير فرج، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن القاعدتين الجاهزتين فقط للرد تقعان في قطر وتركيا، وأنه في حال اندلاع حرب مع إيران ستدفع الولايات المتحدة بسفينة ""كومفورت"، أكبر مستشفى عائم، لنقل المصابين والضحايا من الجنود.

وأكد أن رئاسة الأركان الأمريكية رفضت توجيه ضربة للمفاعل النووي الإيراني، تماشيًا مع تحذيرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية من تداعيات ضرب المفاعلات النووية، فيما تواصل إيران سياسة تقنين إطلاق الصواريخ لتتمكن من مواصلة الحرب لأطول فترة ممكنة، مع تشتيت الدفاعات الجوية الإسرائيلية التي تكبدت تكاليف باهظة للتصدي للهجمات.





