سمير فرج: الغرب يصف النووي الباكستاني بـ القنبلة الإسلامية

قال اللواء الدكتور سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، إن الغرب أطلق على السلاح النووي الذي طوّرته باكستان اسم "القنبلة الإسلامية"، وذلك في إشارة إلى الهوية الدينية للدولة التي امتلكت هذا النوع من السلاح للمرة الأولى في العالم الإسلامي.

وأوضح سمير فرج، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، أن الدول العربية لعبت دوراً مهماً في دعم باكستان خلال مشروعها النووي، سواء من خلال التمويل أو الدعم السياسي.



وأشار إلى أن هذا الدعم كان مدفوعًا برغبة عربية في وجود توازن قوى مع الأطراف الإقليمية الأخرى في المنطقة، والتي تسعى لامتلاك قدرات نووية، في ظل غياب مشروع عربي نووي موحد.

