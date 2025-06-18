الثوري الإيراني: اعتقال 9 جاسوسات إسرائيليات عند الحدود بمنطقة قصر شيرين

أعلن قائد الحرس الثوري الإيراني في مدينة سربل ذهاب، اليوم، عن اعتقال تسع نساء يشتبه في تجسّسهن لصالح إسرائيل، وذلك أثناء محاولتهن الفرار من البلاد عبر الحدود الغربية لإيران.

وأوضح القائد أن العملية نُفذت في منطقة قصر شيرين الحدودية، بعد رصد تحركات مشبوهة لعناصر يُعتقد أنها تابعة لجهاز الاستخبارات الإسرائيلي.

وأضاف: "تمكنا من القبض على تسع جاسوسات أثناء محاولتهن العبور إلى خارج الأراضي الإيرانية".

وأشارت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، في تقرير لها اليوم الأربعاء، إلى أن التقديرات الأمنية في تل أبيب ترى أن إيران بدأت في التعافي جزئيًا من الضربة التي تلقتها مؤخرًا من إسرائيل.

وعلى الرغم من قسوة الضربة، لم تظهر مؤشرات على انهيار داخلي أو هروب مسؤولين كبار، كما لم تُسجَّل انتفاضة شعبية واسعة.

استراتيجيات الرد الإيراني

بحسب الصحيفة، بدأت إيران بتنفيذ ما يُسمى بـ"المضايقة المحدودة" تجاه إسرائيل، من خلال إطلاق رشقات صاروخية ليلية متقطعة.

تهدف هذه العمليات إلى الحفاظ على قدر من الردع دون الانجرار إلى حرب شاملة. وفي هذا السياق، يواصل المرشد الأعلى علي خامنئي التهديد بالتصعيد الإقليمي، ومن أبرز تصريحاته، التهديد بإغلاق مضيق هرمز في حال تدخل الولايات المتحدة عسكريًا.

الموقف الأمريكي والتحركات في الخليج

رأت الصحيفة أن التحشيد العسكري الأمريكي في منطقة الخليج يُعد خطوة استباقية للتعامل مع سيناريو إغلاق مضيق هرمز. في الوقت نفسه، تتابع إسرائيل باهتمام الموقف في واشنطن، لا سيما في ظل التصريحات الهجومية الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دون اتضاح ما إذا كان سيستمر في هذا النهج.

الجهود الدبلوماسية الإيرانية الإقليمية

ذكرت الصحيفة أن إيران بدأت تضغط دبلوماسيًا على جيرانها، مطالبة بعض الدول بإغلاق الحدود مع إسرائيل. كما وجّهت رسائل مباشرة إلى قطر ودول أخرى، تضع شروطًا لأي تسوية محتملة، أبرزها وقف العدوان الإسرائيلي.

التوجهات الإسرائيلية المستقبلية

أشارت مصادر أمنية إسرائيلية إلى أن القيادة العسكرية تتجه نحو تقليص وتيرة الهجمات بعد الانتهاء من استهداف ما يُعرف بـ"بنك الأهداف". ومن بين هذه الأهداف، احتياطات إيران من العملات الرقمية، والتي كان لها دور محوري في تمويل الأنشطة العسكرية في المنطقة، حسبما ورد في التقرير.