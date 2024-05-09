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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رسائل نارية من "عمال مصر" للقطاع الخاص بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور

محمد جبران رئيس الاتحاد
محمد جبران رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر

أكد محمد جبران، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن العمال هم السند الحقيقي لمصر، لذا تحقيقا لمطالبهم فقد تم ولأول مرة مساواة الحد الأدنى للأجور بين القطاعين العام والخاص، ليصبح بقيمة 6 آلاف جنيه، مشيرا إلى أن الأهم من ذلك ضمان تنفيذ القرار، بالتعاون مع وزارة العمل، بصفتها المنوطة بمتابعة ذلك، مشددا على أن "أي منشأة لن تطبق القرار سيتم رفع مذكرة بها للوزارة، لأن الاتحاد لن يقبل ذلك".

تطبيق الحد الأدنى للأجور 

أضاف "جبران"، خلال كلمته باحتفالات اتحاد عمال الجيزة بيوم العمال، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أصدر توجيهات بسرعة الإنتهاء من مشروع قانون العمل، ومن المنتظر أن يتم عقد اجتماع يوم الإثنين المقبل مع مجلس الحوار الاجتماعي بوزارة العمل لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد، والذي سيعمل على إلغاء الاستمارة 6 "سيئة السمعة" على حد وصفه، وسيعمل على الحفاظ على حقوق العمالة، والأمان الوظيفي.

تابع،: كما سيتم ضم العمال إلى التأمين الصحي الشامل، ليشمل العامل وأسرته، واصفا التأمين الصحي الشامل بمشروع القرن لمصر، الذي أطلقه الرئيس، قائلا: "الدولة بتبص وعينيها على الناس البسيطة، فتحية للرئيس السيسي".

أشار إلى أنه لأول مرة سيكون هناك اهتمام كبير بالعمالة غير المنتظمة، مختتما: كنا قديما نشهدهم يجلسون على الطرقات لا يجدون عملا، لكن حاليا المشروعات القومية استوعبتهم، ولم نعد نشاهدهم، مثمنا توجيه الرئيس بدعم صندوق إعانات طوارئ العمال، بقيمة 5 مليارات جنيه، لترتفع إجمالي المبالغ الموجود بالصندوق إلى 13 مليار جنيه، بعدما كان به 8 مليار جنيه فقط.

فيما قال محمد كامل رئيس الاتحاد المحلى لنقابات عمال الجيزة، رئيس النقابة العامة للعاملين بالنقل العام، إن التاريخ سيذكر جهود القائد الجسور الرئيس السيسي، الذي جعل بلادنا لا تستلم للإرهاب لتبقى مصر شامخة، لافتا إلى أن العمال يجددون العهد والتعهد للرئيس بمزيد من العمل والإنتاج.

أضاف "كامل"، خلال كلمته باحتفالات اتحاد عمال الجيزة، أن الاتحاد المحلى للجيزة يضم 128 لجنة نقابية، يمثلون 350 ألف عامل، وقد حقق الاتحاد المستهدف منه ومازال عنده الكثير لتقديمه خلال الفترة المقبلة ليرد الجميل للرئيس السيسي، ويثبت للجميع أن عمال مصر نسيج واحد خلف قيادته، وسيظلون متكاتفين على قلب رجل واحد للدفاع عن وطنهم.

تابع أن اتحاد عمال الجيزة يطالب الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بمتابعة تنفيذ ما جاء بتوجيهات الرئيس السيسي بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، وسرعة إصدار قانون العمل الجديد وفق الخطوات التى أعلنها الرئيس فى احتفالية عيد العمال.

تضمنت الاحتفالية عرض فيلما تسجيليا خاص بدور العمال فى حركة البناء والتعمير بالجمهورية الجديدة التى أرسى قواعدها الرئيس السيسي، بالإضافة إلى عرض انجازات اتحاد عمال الجيزة خلال العام الماضى، وتكريم عددا من العمال المميزين بالمحافظة.

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