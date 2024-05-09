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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

من 6 إلى 9 أيام| تحذير مرعب من عالم الزلازل الهولندي.. ماذا يحدث؟

صدى البلد

تثير دوما تنبؤات العالم الهولندي وخبير الزلازل فرانك هوجربيتس، الجدل بين الجميع بسبب تنبؤاته بوقوع زلازل قوية ومدمرة قبل حدوثها بفترة، وتزداد إثارة الجدل عقب تحقيق تنبؤات العالم الهولندي التي يحذر منها.

من 6 لـ9 أيام

حذر عالم الزلازل الهولندي فرانك هوجربيتس عبر صفحته الرسمية على موقع «إكس» تويتر سابقا،  من احتمالية حدوث هزات أرضية بقوة 7 درجات بمقياس ريختر على بعض الأماكن خلال الأيام المقبلة، مؤكدا أنه من المتوقع أن تحدث في الفترة المقبلة من 6 لـ9 أيام.

و أعاد نشر تغريدة عبر صفحته على «إكس»، لهيئة استبيان هندسة النظام الشمسي التي يرأس مجلس إدارتها، محددا المناطق التي ستتعرض لزلزال «بغض النظر عن هذا التقلب، فإن سكان لوس أنجلوس وجنوب كاليفورنيا بشكل عام، يجب أن يكونوا مستعدين لزلزال كبير في المستقبل القريب»، وهو ما يشير إلى احتمالية حدوث زلزال في هذه المناطق بالولايات المتحدة الأمريكية.

وقال «المناطق المحددة هي تقريبية»، وذلك بعد نشر هيئة استبيان هندسة النظام الشمسي للخرائط التي تحدد مناطق حدوث الزلازل، وبخاصة بعد تحقيق توقعه بحدوث زلزال بقوة 4.7 درجات على مقياس ريختر ضرب ساحل تونجا الجنوبية في المحيط الهادئ، بحسب ما أعلنته هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

وكتب هوغربيتس عبر منصة "إكس": "سيكون عطارد والزهرة في اقتران مع أورانوس في 7 مايو، مباشرة قبل تشكل القمر الجديد، وهذا ربما يؤدي إلى مجموعة من الهزات القوية وربما إلى زلزال قوي، على الأرجح من 8 إلى 10 مايو".

وكتب على التغريدة قائلا: "تحليل هندسة الكواكب في الفترة من 5 إلى 14 مايو 2024".

وأضاف: "أصبح نظام تصوير الزلازل الجديد جاهزا للعمل. تم اختباره على زلزال بقوة 5.8 ميغاوات شمال جزيرة أسنسيون".

ويشار إلى انه منذ أيام قليلة سجلت المراصد الزلزالية العراقية حدوث هزة أرضية بقوة 3.6 على مقياس ريختر شمال غرب كوستيجق في محافظة أربيل، وأعلنت وزارة النقل العراقية، تسجيل حدوث هزة أرضية بقوة 3.6 درجة شمال غرب كويسنجق من محافظة أربيل.

كم ضرب زلزال بلغت قوته 4.2 درجة على مقياس ريختر، إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان، وأوضحت دائرة الأرصاد والمسح الجيولوجي الباكستانية أن مركز الزلزال كان على عمق 13 كيلومتراً، في منطقة "تُربت" بإقليم بلوشستان.

وكان بالفعل قد تنبأ قبلها عالم الزلازل الهولندي فرانك هوجربيتس بإمكانية حدوث زلزال جديد بالمنطقة العربية في الشرق الأوسط والأمريكتين الشمالية والجنوبية، وتوقع عالم الزلازل الهولندي فرانك هوجربيتس، حدوث زلزال في منطقة الشرق الأوسط، وذلك وفقًا لتصريحات تليفزيونية له.

وقال هوجربيتس إنه يبحث في النشاطات الزلزالية وارتباطها بهندسة الكواكب، ويقوم الطلاب في هذا المجال بدراسة الظواهر التي تسبق الزلازل.

كما كان قد حذر من حدوث زلزال في تايوان ومحيطها، وهو ما حدث بالفعل بعد مرور ساعات قليلة، حيث ضربت 3 زلازل تايوان واليابان وإندونيسيا.

توقعات تثير القلق

ويستند هوجربيتس في توقعاته إلى حسابات تتعلق بتأثير حركة الكواكب واصطفافها على الزلازل في الأرض، وهي النظرية التي يصفها العلماء بأنها كاذبة وغير منطقية، لذلك فإن جميع العلماء يرفضون نظرياته ويعتبرونها غير علمية، جازمين ألا علاقة بين الكواكب وحركة ونشاط الزلازل على الأرض، وأنه حتى الآن يعتبر هذا الأمر من رابع المستحيلات.

ويُذكر أن العالم الهولندي  ازدادت شهرته منذ فبراير 2023 حيث الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا ، وتسبب بمقتل نحو 50 ألف شخص، حيث كان قد توقعه قبل حدوثه بثلاثة أيام، وربط حدوثه بهندسة الكواكب الحرجة وقتها.

وكذلك توقع زلزال المغرب في سبتمبر الماضي الذي أودى بحياة 3 آلاف شخص، كما توقع عدة زلازل متزامنة هزت الأرض خلال الشهور والأسابيع الماضية، وكان قد حذر منها مسبقا.

وقد تسببت تلك التوقعات في كثير من الهلع حول العالم، بسبب أنها اشتملت على تحذيرات من هزات قوية مرتقبة كل حين، مع ربط تلك التوقعات باقترانات الكواكب في الفضاء واصطفافها، وتكوينها "هندسة حرجة" تؤثر على الأرض وتتسبب بالزلازل، بحسب نظرية هوغربيتس التي يدافع عنها بكل قوة.

ولكن العلماء يرفضون تلك النظرية، ويصرّون على أنه لا توجد أي طريقة علمية تتيح التنبؤ بالزلازل قبل حدوثها، كما يؤكدون أنه لا يوجد أي أساس علمي يبرهن على أن حركة الكواكب واصطفافها قد تؤثر على الأرض في صورة أنشطة زلزالية.

ويرأس عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس هيئة "استبيان هندسة النظام الشمسي" SSGEOS - Solar System Geometry Survey، وهي مؤسسة بحثية تركز على مراقبة الهندسة الناشئة من الأجرام السماوية وعلاقتها بالنشاط الزلزالي على الأرض.

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