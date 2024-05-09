نتنياهو يتحدى إنذار بايدن بشأن رفح

أشار رد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على تهديد الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن المساعدات العسكرية وسط تحرك محتمل في رفح، إلى تعمق الانقسام بين الحكومة الإسرائيلية والبيت الأبيض في صراع غزة المستمر.

وفقا لأكسيوس، في توبيخ مباشر لتحذير بايدن، أعلن نتنياهو أنه "إذا كانت إسرائيل بحاجة إلى الوقوف بمفردها، فإنها ستقف بمفردها"، ما يؤكد تصميم إسرائيل بغض النظر عن الضغوط الأمريكية.

يشير إنذار بايدن، وهو أول تحذير علني لعواقب العملية البرية الإسرائيلية في رفح، إلى تحول كبير في العلاقات الأمريكية الإسرائيلية.

مقارنة نتنياهو للصراع بحرب إسرائيل عام 1948 تسلط الضوء على السياق التاريخي وتصميم إسرائيل على احتلال غزة. وعلى الرغم من إعرابه عن أمله في التوصل إلى حل مع بايدن، أكد نتنياهو التزام إسرائيل بهزيمة حماس، حتى في رفح.

ومع ذلك، فإن ردود الفعل داخل إسرائيل على بيان بايدن كانت متباينة. وبينما أعرب وزير الدفاع بيني جانتس عن ثقته في استمرار شحنات الأسلحة الأمريكية الحيوية، أثارت تغريدة وزير الأمن إيتمار بن جفير الجدل.

وراء الكواليس، يقال إن موقف بايدن صدم الكثيرين في الحكومة الإسرائيلية، خاصة داخل الجيش الإسرائيلي وأجهزة الأمن. وتؤكد المخاوف بشأن تصاعد التوترات مع إدارة بايدن خطورة الوضع.

وعلى الرغم من إعادة تأكيد الدعم العسكري المستمر لاحتياجات إسرائيل الدفاعية، أكد البيت الأبيض معارضته لعملية برية كبيرة في رفح، مشيراً إلى المخاوف بشأن سقوط ضحايا من المدنيين وفعالية مثل هذا النهج. وبدلاً من ذلك، اقترحت الإدارة بدائل، مثل تأمين الحدود بين مصر وغزة واستهداف قادة حماس.