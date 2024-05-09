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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مصطفى غريب يتسبب في إغلاق ميدان الإسماعيلية بسبب فيلم المستريحة

صدى البلد

"شهد ميدان الإسماعيلية في منطقة مصر الجديدة تجمع عدد كبير من سكان المنطقة حول الفنان مصطفى غريب، أثناء تصوير مشاهد جديدة لفيلم 'المستريحة' المقرر عرضه في دور العرض السينمائي قريبًا، تم استئناف تصوير المشاهد بعد توقفه خلال شهر رمضان المبارك، بسبب انشغال بعض نجوم العمل بتصوير أعمال درامية أخرى."

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"اختار المخرج عمرو صلاح ميدان الإسماعيلية لتصوير عدد من المشاهد الخارجية في الفيلم، ولاقى العمل استحسانًا كبيرًا من الجمهور، الذي التف حول الفنان مصطفى غريب بإطلالته كشخصية 'عربي' التي جسدها خلال شهر رمضان."

"فيلم 'المستريحة' من بطولة ليلي علوي وبيومي فؤاد وعمرو عبد الجليل ومحمد رضوان ومحمود الليثي وعمرو وهبه ومصطفى غريب ونور قدري وعبد الرحمن ظاظا، ومن تأليف محمد عبد القوي وأحمد أنور واسامة حسام الدين وأحمد سعد والي، منتج منفذ علوي ابو العلا، وإخراج عمرو صلاح."

الإسماعيلية الفنان مصطفى غريب الشيخ جاكسون العرض السينمائي المشاهد الخارجية

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