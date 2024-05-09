الفيشاوي رقص بالمسجد.. بطرس دانيال يكشف سبب رفض عرض فيلم الشيخ جاكسون|فيديو

كشف الأب بطرس دانيال رئيس مهرجان الكاثوليكي للسينما، سبب رفض لجنة الاختيار لعرض فيلم الشيخ جاكسون بإحدى دورات المهرجان، مشيرًا إلى أن المهرجان له معايير خاصة.

وقال رئيس مهرجان الكاثوليكي للسينما، خلال استضافته في برنامج صباح البلد مع الإعلامي أحمد دياب والإعلامية نهاد سمير عبر قناة صدى البلد، أن السبب وراء الرفض هو احترامهم للدين الإسلامي.

واستكمل الأب بطرس دانيال حديثه، وقال: "مخترناش فيلم الشيخ جاكسون وخرج ناقد هاجمنا وقتها، رغم أنه من المفترض أن يشكرنا لأننا احترمنا الدين الإسلامي".

وتابع رئيس مهرجان الكاثوليكي للسينما حديثه، وقال: "أحمد الفيشاوي في أحد مشاهد الفيلم رقص في المسجد، ولهذا رفضنا عرض العمل احترامًا منا بالدين الإسلامي، وعندما وضحت وجهة نظري للناقد حذف هجومه على المهرجان".