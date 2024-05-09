بعد مشاركته في أسبوع النقاد بمهرجان كان .. صور من كواليس فيلم رفعت عيني للسما

كشفت الشركة المنتجة لفيلم رفعت عيني للسماء ، عن صور من كواليس العمل المقرر أن يشارك في مسابقة أسبوع النقاد بمهرجان كان السينمائي الدولي.

رفعت عيني للسما، أول فيلم تسجيلي مصري يشارك في هذه المسابقة منذ تأسيسها، بالإضافة إلى أنه العمل التسجيلي الوحيد المشارك في مسابقة أسبوع النقاد، ليكون واحدًا من ضمن 7 أفلام فقط تنافس على الجائزة الكبرى لأفضل فيلم، جائزة لجنة التحكيم، وجائزة أفضل ممثل أو ممثلة، وجائزة أفضل سيناريو، وجائزة التوزيع.

وتدور أحداث الفيلم حول مجموعة من الفتيات اللاتي يقررن تأسيس فرقة مسرحية وعرض مسرحياتهم المستوحاة من الفلكلور الشعبي الصعيدي، بشوارع قريتهم الصغيرة لتسليط الضوء على القضايا التي تؤرقهم كالزواج المبكر والعنف الأسري وتعليم الفتيات، بينما يمتلكن أحلاما تفوق حد السماء.

و فيلم "رفعت عيني للسما" من بطولة فريق مسرح بانوراما برشا، ماجدة مسعود وهايدي سامح ومونيكا يوسف ومارينا سمير ومريم نصار وليديا هارون ويوستينا سمير مؤسسة الفريق، ومن اخراج ندي رياض وأيمن الأمير.