إمكانات ممتازة وسعر رخيص.. مقارنة بين موبايل أوبو A1i 5G وريلمي P1 5G

تتنافس شركات تصنيع الهواتف الذكية فيما بينها ليس فقط ضمن الفئات الرائدة، بل أيضا في الفئات المتوسطة والاقتصادية، ومن بين أحدث الهواتف التي تنتمي إلى الفئة المنخفضة وتم إطلاقها مؤخرا في عدد من الأسواق الدولية، هاتف أوبو Oppo A1i 5G، وهاتف ريلمي Realme P1 5G.



مقارنة بين أوبو Oppo A1i 5G وريلمي Realme P1 5G

نظرا لوجود هذين الهاتفين في نفس النطاق السعري، فمن الصعب على المشترين الاختيار بينهما، لذلك، سنستعرض خلال السطور التالية مقارنة شاملة بين مواصفات الهاتفين سنتعمق فيها لتقديم تحليل مفصل عن كلا من التصميم والعرض والأداء وإمكانيات الكاميرا وعمر البطارية والميزات الإضافية، مما يمنحك نظرة شاملة للمواصفات والميزات الفريدة التي يقدمها كل جهاز.

التصميم:

على الرغم من أنها هواتف تنتمي إلي الفئة الاقتصادية إلا أنها تأتي بتصميم أنيق ومميز، تم تصميم أوبو Oppo A1i 5G وريلمي Realme P1 5G، من مواد رخيصة من مادة البولي كربونات، مع هيكل مقاوم للغبار والرذاذ وفقا لمعيار IP54.

ويتميز هاتف ريلمي Realme P1 5G، بتصميم أنيق يتميز بخلفية لامعة في الأعلى تضم جزيرة كاميرا دائرية الشكل تضم ثلاث كاميرات ولكن الدائرة الثالثة تحتوي على فلاش LED، تبلغ أبعاده 163 × 75.5 × 8 مليميتر، ووزن 188 جراما.

وبالمقارنة يتميز هاتف أوبو Oppo A1i 5G، بهيكل بلاستيكي، بتصميم أكثر أناقة مع كاميرا خلفية مستطيلة الشكل مزدوجة العدسات يتوسطها فلاش LED، تبلغ أبعاده 165.6× 76 × 8 ملميتر ويزن 193 جراما.

Realme P1 5G

الشاشة:



تم تجهيز هاتف ريلمي Realme P1 5G بشاشة أفضل قليلا، فهو يحتوي على شاشة من نوع AMOLED بقياس 6.67 بوصة، وبجودة عرض Full HD+ تبلغ دقتها 1080 × 2400 بكسل، ومعدل تحديث 120 هرتز، وسطوع يصل إلى 1200 شمعة في المتر المربع.

وبالمقارنة، يأتي هاتف Oppo A1i 5G من أوبو، مزودا بشاشة من نوع IPS LCD أيضا ولكن بسطوع أقل، يبلغ قياسها 6.72 بوصة، وبجودة عرض HD+ تبلغ دقتها 1080 × 2400 بكسل، ومعدل تحديث 90 هرتز، وذروة سطوع تبلغ 680 شمعة في المتر المربع، ولكنه يتميز بطبقة حماية Panda glass مما يجعل الشاشة أكثر مقاومة للخدوش والكسر.

Oppo A1i 5G

المعالج والذاكرة:



يعمل هذين الجهازين بمعالجات مختلفة، يتم تشغيل هاتف ريلمي Realme P1 5G، بواسطة معالج ميدياتك تايجر Dimensity 7050، بدقة تصنيع 6 نانومتر، ويقترن بمعالج رسوميات Mali-G68 MC4، وذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 أو 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت.

بينما يعمل هاتف أوبو Oppo A1i 5G، بمعالج من نوع Dimensity 6020 والمطور من قبل شركة ميدياتك بدقة تصنيع 6 نانومتر، ويأتي مع وحدة معالجة الرسومات Mali-G57 MC2، ولكن يفوز هاتف أوبو لأنه يوفر المزيد من ذاكرة الوصول العشوائي رام بسعة 8 أو 12 جيجابايت، ويأتي بنفس سعات التخزين الداخلي بسعة 128 أو 256 جيجابايت.

يدعم كلا الهاتفين شبكات الجيل الخامس 5G، كما تعمل هذه الأجهزة بنظام Android 14 خارج الصندوق، ويتم تخصيصهم بواسطة واجهة المستخدم ColorOS 14 وRealme UI 5.0، على التوالي.

Realme P1 5G

الكاميرا:



يحتوي هاتف ريلمي Realme P1 5G على قسم كاميرا أكثر إثارة للاهتمام، فهو يتميز بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا عمق بدقة 2 ميجابكسل، وكاميرا سيلفي بدقة 16 ميجابكسل.

في حين يحتوي هاتف أوبو Oppo A1i 5G، على كاميرا رئيسية بدقة 13 ميجابكسل، ويحتوي كاميرا سيلفي بدقة 5 ميجابكسل.

Oppo A1i 5G

البطارية:

يتم تشغيل كل من Oppo A1i 5G و Realme P1 5G، ببطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، ولكن بسرعات شحن مختلفة حيث يدعم هاتف ريلمي الشحن السريع بقدرة 45 وات، فيما يعمل هاتف أوبو بشحن سريع بقدرة 10 وات.

Realme P1 5G

السعر:



يتوفر هاتف ريلمي Realme P1 5G في الأسواق الهندية، مقابل سعر حوالي 17499 روبية هندية (أي ما يعادل 10 آلاف جنيه مصري)، للمتغير الأساسي بسعة 8 + 128 جيجابايت، بينما يبدأ سعر هاتف أوبو Oppo A1i 5G من 151 دولار (أي ما يعادل 7.330 جنيها مصريا)، للإصدار بسعة 8 + 256 جيجابايت.