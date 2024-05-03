مقارنة هتصدمك.. هواوي Pura 70 Ultra ينافس شاومي 14 ألترا

في المشهد الرائع للهواتف الذكية، لا تتوقف المنافسة أبدا عند حد، حيث تسعى كل علامة تجارية إلى التفوق على الأخرى من حيث الابتكار والميزات، في هذه المقالة، سنتعمق في مقارنة تفصيلية بين اثنين من المتنافسين الجديرين بالملاحظة في السوق وهم: شاومي Xiaomi 14 Ultra، و هواوي Pura 70 Ultra.

مقارنة بين هواوي Pura 70 Ultra وشاومي Xiaomi 14 Ultra

يعد كلا الهاتفين من الطرازات الرائدة من العلامات التجارية الخاصة بهما، ويقدمان مجموعة من الميزات التي تلبي تفضيلات واحتياجات المستخدم المختلفة. تهدف هذه المقارنة إلى تقديم نظرة شاملة لهذين الجهازين، مما يساعدك على تحديد أيهما يتوافق بشكل أفضل مع متطلباتك.



التصميم:

عندما يتعلق الأمر بفلسفة التصميم، فإن هواوي وشاومي تقدم كل منهم تصميم مختلف عن الأخرى مع تحسينات فريدة من نوعها، حيث تم تصميم هاتف Pura 70 Ultra، بأبعاد تبلغ 162.6 × 75.1 × 8.4 مليميتر ووزن 226 جراما، بوحدة كاميرا ضخمة بترتيب مميز ثلاثي العدسات وطبقة خلفية جلدية فريدة من نوعها مع نقوش مطرزة عالية الضغط تمنح الهاتف بعض الأنماط على شكل الماس، مع شاشة مسطحة تنحني قليلا عند الحواف الأربعة للحصول على تأثير "عائم" أنيق وتجربة مشاهدة مبهرة، مما يمنحك هاتفا ذو مظهر فاخر لا يقارن.

وبالمقارنة، يتميز هاتف شاومي Xiaomi 14 Ultra، بوحدة كاميرا ضخمة وطبقة خلفية جلدية فريدة من نوعها، كما أنه أكثر إحكاما من منافسه، بأبعاد تبلغ 161.4 × 75.3 × 9.2 مليميتر، ووزن حوالي 229 جراما، وهو يتميز بإطار مصنوع من التيتانيوم يعمل على تحسين مقاومة السقوط والخدوش، كلا الهاتفين مقاومان للماء وفقا لمعيار IP68، حيث يمكنهما من تحمل ما يصل إلى 1.5 متر من الماء لمدة 30 دقيقة.

Pura 70 Ultra

الشاشة:

تعد الشاشة عنصرا مهما في أي هاتف ذكي، يتميز هاتف هواوي Pura 70 Ultra، بشاشة عرض كبيرة من نوع LTPO OLED، بقياس 6.8 بوصة، بدقة 2K، تبلغ 1260 × 2844 بكسل، تدعم معدل تحديث عال يبلغ تردده 120 هرتز، وتقنية المجال الديناميكي العالي HDR10 +، والطيف اللوني P3، ومعدل سطوع عالٍ يصل إلى 2500 شمعة، وطبقة حماية قوية من نوع Kunlun Glass، يمنح الهاتف الرائد شاشة فائقة الجودة تعد بإعادة إنتاج الألوان وتجربة مشاهدة أفضل تحت ضوء الشمس الساطع.

وبالمقارنة، يتميز هاتف شاومي Xiaomi 14 Ultra، شاشة عرض كبيرة من نوع LTPO AMOLED، بقياس 6.73 بوصة، بدقة 2K، تبلغ 1440 × 3200 بكسل، تدعم معدل تحديث عال يبلغ تردده 120 هرتز، وتقنية المجال الديناميكي العالي HDR10 +، والطيف اللوني P3، وتقنية Dolby Vision، ومعدل سطوع عالٍ يصل إلى 3000 شمعة، وطبقة حماية قوية من نوع Xiaomi Longjing Glass.

Xiaomi 14 Ultra

المعالج:

يتمتع كل من هاتف هواوي وشاومي بأداء جبار، مصمم لتلبية توقعات الأداء للمستخدمين المعاصرين، حيث يعمل هاتف Pura 70 Ultra، بمعالج هواوي الأحدث Kirin 9010 المطور بدقة تصنيع 7 نانومتر والذي يتمتع بميزات قوية من حيث الكفاءة الشاملة ومعالجة الرسوميات.

تحت الغطاء، يعمل هاتف شاومي Xiaomi 14 Ultra، بمعالج كوالكوم الرائد Snapdragon 8 Gen 3، وهي عبارة عن مجموعة شرائح ثماني النواة مصممة بعملية إنتاج 4 نانومتر وتعمل بتردد أقصى يبلغ 3.3 جيجاهرتز، ويقترن بوحدة معالجة مركزية Cortex X4، ومجموعة بها 5 وحدات معالجة مركزية Cortex A720، ومجموعة بها وحدتي معالجة Cortex A520، ووحدة معالجة رسوميات Adreno 750.

Pura 70 Ultra

الذاكرة:

بالنسبة لخيارات الذاكرة التي يقدمها كلا الجهازين، يأتي هاتف هواوي Pura 70 Ultra، بذاكرة وصول عشوائي رام تبلغ سعتها 12 جيجابايت، وهي كافية لتلبية معظم مهام الهاتف بما في ذلك مزايا الذكاء الاصطناعي، مصحوبة بخيارات تخزين بسعة 256 جيجابايت أو 512 جيجابايت أو 1 تيرابايت، وهي مساحة ضخمة تكفي للتطبيقات والصور ومقاطع الفيديو والملفات.

وبالمقارنة، زودت شاومي هاتف Xiaomi 14 Ultra، بذاكرة وصول عشوائي أكثر سخاء تصل إلى 16 جيجابايت وخيارات تخزين واسعة تصل إلى 1 تيرابايت، وهي كافية لتلبية متطلبات التصوير عالية الجودة التي تتطلب أداء عاليا لأدوات تحرير الفيديو والمهام المتعددة الثقيلة والأللعاب.

Xiaomi 14 Ultra

الكاميرا:

في مجال التصوير الفوتوغرافي، يتفوق كلا الجهازين بأنظمة الكاميرا المتقدمة الخاصة بهما، يتميز جهاز هواوي Pura 70 Ultra، بثلاث كاميرات مميزة مع عدسة تلسكوبية قابلة للسحب تشبه الكاميرات الرقمية، تحتوي على مستشعر كبير بدقة 50 ميجابكسل بقياس 1 بوصة، يحتوي على مصراع فائق السرعة يمكنه التقاط الأجسام المتحركة بسرعة تصل إلى 300 كيلومتر في الساعة، مع كاميرا ذات زاوية واسعة جدا بدقة 40 ميجابكسل وكاميرا مقربة ماكرو بدقة 50 ميجابكسل مع فتحة F2.1 كبيرة جدا، ويحتوي الهاتف على كاميرا إمامية بدقة 13 ميجابكسل لالتقاط صور سيلفي واضحة.

وبالمقارنة، يتميز جهاز شاومي Xiaomi 14 Ultra، بأربع كاميرات منفصلة بنفس دقة 50 ميجابكسل، تم تعزيز الكاميرا الرئيسية بمستشعر LYT-900 الجديد مقاس1 بوصة من سوني، والذي يعد أحد أكثر مستشعرات الكاميرا المحمولة قدرة، فيما تستخدم العدسات فائقة الاتساع والمقربة 3.2x و5x المنظار جميعها مستشعرات Sony IMX858 بدقة 50 ميجابكسل، جميعها تأتي بلمسة سحرية من شركة Leica الألمانية من أجل ضبط الكاميرا ومعالجتها، كما زودته شاومي بـ أربعة نماذج للذكاء الاصطناعي بفضل شريحة Xiaomi AISP العصبية، مثل FusionLM وToneLM وColorLM وPortraitLM.

Pura 70 Ultra

البطارية:

يحتوي هاتف هواوي Pura 70 Ultra، على بطارية بسعة هائلة تبلغ 5200 مللي أمبير في الساعة، والتي تمنح المستخدمين أكثر من 14 ساعة بشحنة واحدة، وبالحديث عن الشحن، يدعم هذا الجهاز الشحن السريع بقدرة 100 وات والذي ينقل الجهاز من 0 إلى 100% خلال 26 دقيقة فقط، والشحن اللاسلكي بقدرة 80 وات، واللاسلكي بقدرة 20 وات، مع الشحن اللاسلكي العكسي 18 وات.

فيما يحزم هاتف شاومي Xiaomi 14 Ultra، بطارية ضخمة تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة، مع قدرة تصل إلى 90 وات للحصول على شحن كامل في 33 دقيقة فقط.

Xiaomi 14 Ultra

أيهما أفضل؟



في نهاية المطاف، يعود الاختيار بين هؤلاء العمالقة الرائدين إلى التفضيل الشخصي، حيث يوفر هاتف هواوي Pura 70 Ultra مواصفات أساسية أفضل مثل سرعة الشحن الفائقة ونظام كاميرا رباعية أكثر تنوعا، مقابل سعر 1300 يورو (أي ما يعادل 66 ألف و 429 جنيها مصريا)، يوفر هاتف شاومي Xiaomi 14 Ultra مواصفات أساسية أفضل مثل سرعة الشحن الفائقة ونظام كاميرا رباعية أكثر تنوعا، مقابل سعر 1210 دولار أمريكي (أي ما يعادل 57 ألف و 696 جنيها مصريا).