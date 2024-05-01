هواوي تسحق آيفون.. مقارنة العمالقة Pura 70 Ultra وiPhone 15 Pro Max

تواصل شركة هواوي Huawei، تقديم أجهزة مبتكرة وعالية الجودة تلبي احتياجات قاعدة متنوعة من المستخدمين، يعد هاتف Huawei Pura 70 Ultra، من الأمثلة الرئيسية على التزام العلامة التجارية بتقديم تكنولوجيا رفيعة المستوى، والذي يأتي كأحدث إصدارات الشركة في السوق الصينية والتي تنافس بإمكانياتها أقوى أجهزة آبل iPhone 15 Pro Max.

مقارنة بين هواوي Pura 70 Ultra و iPhone 15 Pro Max

خلال السطور التالية سنستعرض إليك مقارنة تفصيلية ستلقي نظرة متعمقة على الهاتفين الرائدين iPhone 15 Pro Max، والإصدار الجديد من هواوي Pura 70 Ultra، حيث تقارن بين التصميم والشاشة والأداء والبرامج وأنظمة الكاميرا وعمر البطارية والقيمة الإجمالية المقترحة، من أجل تقديم الإمكان التي يقدمها كل جهاز.

التصميم:

عندما يتعلق الأمر بفلسفة التصميم، فإن هواوي وآبل تقدم كل منهم تصميم مختلف عن الأخرى مع تحسينات فريدة من نوعها، حيث تم تصميم هاتف Pura 70 Ultra، بأبعاد تبلغ 162.6 × 75.1 × 8.4 مليميتر ووزن 226 جراما، بوحدة كاميرا ضخمة بترتيب مميز ثلاثي العدسات وطبقة خلفية جلدية فريدة من نوعها مع نقوش مطرزة عالية الضغط تمنح الهاتف بعض الأنماط على شكل الماس، مع شاشة مسطحة تنحني قليلا عند الحواف الأربعة للحصول على تأثير "عائم" أنيق وتجربة مشاهدة مبهرة، مما يمنحك هاتفا ذو مظهر فاخر لا يقارن.

وبالمقارنة، يحافظ هاتف iPhone 15 Pro Max، على تصميم آيفون الأنيق مربع الشكل، فهو يأتي بمزيج من الظهر الزجاجي والإطار المصنوع من التيتانيوم يبلغ أبعاده 159.9 × 76.7 × 8.3 مليميتر ووزن 221 جراما، مما يعكس فلسفة آبل المتمثلة في البساطة والتصميم الذي يركز على المستخدم.

كلا الجهازين حاصلان على تصنيف IP68، مما يدل على مقاومتهما للغبار والماء، والذي يمكنهما من تحمل ما يصل إلى 1.5 متر من الماء لمدة 30 دقيقة.

iPhone 15 Pro Max

الشاشة:



تعد الشاشة عنصرا مهما في أي هاتف ذكي، يتميز هاتف هواوي Pura 70 Ultra، بشاشة عرض كبيرة من نوع LTPO OLED، بقياس 6.8 بوصة، بدقة 2K، تبلغ 1260 × 2844 بكسل، تدعم معدل تحديث عال يبلغ تردده 120 هرتز، وتقنية المجال الديناميكي العالي HDR10 +، والطيف اللوني P3، ومعدل سطوع عالٍ يصل إلى 2500 شمعة، وطبقة حماية قوية من نوع Kunlun Glass، يمنح الهاتف الرائد شاشة فائقة الجودة تعد بإعادة إنتاج الألوان وتجربة مشاهدة أفضل تحت ضوء الشمس الساطع.

وبالمقارنة، تم تجهيز هاتف iPhone 15 Pro Max، بشاشة من نوع Super Retina XDR OLED بقياس 6.7 بوصة، توفر صورا حادة وألوانا نابضة بالحياة بفضل دقة 1290 × 2796 بكسل، مما يجعلها توفر مرئيات نابضة بالحياة وحادة وغامرة.

Pura 70 Ultra

المعالج :

يتمتع كل من هاتف هواوي وآبل بأداء جبار، مصمم لتلبية توقعات الأداء للمستخدمين المعاصرين، حيث يعمل كلا الجهازين بمعالجات متطورة تم إنتاجها من قبل الشركتين، ولكن بمعمارية تصنيع مختلفة تماما، حيث يتم تشغيل هاتف Pura 70 Ultra، بمعالج هواوي الأحدث Kirin 9010 المطور بدقة تصنيع 7 نانومتر والذي يتمتع بميزات قوية من حيث الكفاءة الشاملة ومعالجة الرسوميات.

ومن ناحية أخرى يعمل هاتف iPhone 15 Pro Max، بمعالج آبل الأحدث Apple A17 Pro المطور بدقة تصنيع 3 نانومتر، مما يجعل هذا الجهاز يتعامل مع أي مهمة بسهولة، سواء كان الأمر يتعلق بمهام متعددة أو ألعاب أو أي مهمة أخرى كثيفة الاستخدام للموارد.

iPhone 15 Pro Max

الذاكرة:

وبالنسبة لخيارات الذاكرة التي يقدمها كلا الجهازين، يأتي هاتف هواوي Pura 70 Ultra، بذاكرة وصول عشوائي رام تبلغ سعتها 12 جيجابايت، وهي كافية لتلبية معظم مهام الهاتف بما في ذلك مزايا الذكاء الاصطناعي، مصحوبة بخيارات تخزين بسعة 256 جيجابايت أو 512 جيجابايت أو 1 تيرابايت، وهي مساحة ضخمة تكفي للتطبيقات والصور ومقاطع الفيديو والملفات.

فيما زودت آبل هاتف iPhone 15 Pro Max، بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت لذا يعد هذا الجهاز بالتعامل مع أي مهمة بسهولة، سواء كان الأمر يتعلق بمهام متعددة أو ألعاب أو أي مهمة أخرى كثيفة الاستخدام للموارد، وبسعة 256 جيجابايت أو 512 جيجابايت أو 1 تيرابايت من مساحة التخزين الداخلية، مما يمنح المستخدم أداء سلسا وسريع الاستجابة مع المهام اليومية والألعاب المعتدلة وتعدد المهام بكفاءة.

Pura 70 Ultra

الكاميرا:

في مجال التصوير الفوتوغرافي، يتفوق كلا الجهازين بأنظمة الكاميرا المتقدمة الخاصة بهما، يتميز جهاز هواوي Pura 70 Ultra، بثلاث كاميرات مميزة مع عدسة تلسكوبية قابلة للسحب تشبه الكاميرات الرقمية، تحتوي على مستشعر كبير بدقة 50 ميجابكسل بقياس 1 بوصة، يحتوي على مصراع فائق السرعة يمكنه التقاط الأجسام المتحركة بسرعة تصل إلى 300 كيلومتر في الساعة، مع كاميرا ذات زاوية واسعة جدا بدقة 40 ميجابكسل وكاميرا مقربة ماكرو بدقة 50 ميجابكسل مع فتحة F2.1 كبيرة جدا، ويحتوي الهاتف على كاميرا إمامية بدقة 13 ميجابكسل لالتقاط صور سيلفي واضحة.

وبالمقارنة، يتميز هاتف iPhone 15 Pro Max، بإعداد كاميرا رباعية مع مستشعر أساسي بدقة 48 + 12 + 12 ميجابكسل إلى جانب مستشعر TOF 3D LiDAR، مما يضمن الحصول على صور مفصلة ونابضة بالحياة، ويحتوي الهاتف على كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل.

Pura 70 Ultra

البطارية:

يحتوي هاتف هواوي Pura 70 Ultra، على بطارية بسعة هائلة تبلغ 5200 مللي أمبير في الساعة، والتي تمنح المستخدمين أكثر من 14 ساعة بشحنة واحدة، وبالحديث عن الشحن، يدعم هذا الجهاز الشحن السريع بقدرة 100 وات والذي ينقل الجهاز من 0 إلى 100% خلال 26 دقيقة فقط، والشحن اللاسلكي بقدرة 80 وات، واللاسلكي بقدرة 20 وات، مع الشحن اللاسلكي العكسي 18 وات.

بينما يحزم هاتف iPhone 15 Pro Max، بطارية أصغر بكثير تبلغ سعتها 4441 ملى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 29 وات وشحنا لاسلكيا بقدرة 15 وات، تدوم البطارية لما يكفي ليوم من الاستخدام المعتدل.

Pura 70 Ultra

أيهما أفضل؟



في نهاية المطاف، يعود الاختيار بين هؤلاء العمالقة الرائدين إلى التفضيل الشخصي، حيث يوفر هاتف هواوي Pura 70 Ultra مواصفات أساسية أفضل مثل سرعة الشحن الفائقة ونظام كاميرا رباعية أكثر تنوعا، مقابل سعر 1300 يورو (أي ما يعادل 59 ألف و 720 جنيها مصريا).

فيما يتوفر هاتف iPhone 15 Pro Max، في مصر مقابل سعر يبدأ من 65.690 جنيها مصريا، فهو يعد جهاز قوي بشكل مذهل مزودا بأحدث التقنيات والتجارب المتميزة.