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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

لو متعرفش الفرق.. مقارنة سريعة بين هاتف ريلمي P1 Pro وهونر X9b

أبرز الفروقات بين
أبرز الفروقات بين هاتف ريلمي P1 Pro وهونر X9b

تم إطلاق هاتف ريلمي Realme P1 Pro، في الأسواق مؤخرا، والذي يتميز بميزات رائعة ضمن نطاق سعري اقتصادي، ويواجه هذا الهاتف منافسة قوية من هاتف هونر الجديد Honor X9b الذي تم إطلاقه خلال الأسابيع الماضية. 

يشترك كلا الجهازين في نفس المعالج الذي يدعم شبكات الجيل الخامس 5G، لكنهما يختلفان في عدة جوانب سنوضحهم لك في هذه المقالة، والتي جاء كالتالي:

 

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أبرز الفروقات بين هاتف ريلمي P1 Pro وهونر X9b

1. التصميم والشاشة:


يتميز كل من هاتف Realme P1 Pro و Honor X9b الذي تم إطلاقهما مؤخرا بتصميمات مميزة والشيء الوحيد المشترك بينهما هو جزر الكاميرا الدائرية وشاشتهما المنحنية قليلا، يتوفر هاتف ريلمي P1 Pro بخيارات ألوان جذابة، بينما يتمتع هاتف Honor X9b بمظهر أكثر تميزا.

هونر X9b و ريلمي P1 Pro

يوفر هاتف هونر Honor X9b، بشاشة من نوع OLED عالية الدقة 1.5K تبلغ 2652 × 1200 بكسل، بينما يتميز هاتف ريلمي P1 Pro بشاشة FHD +  تبلغ 1080 × 2412 بكسل، يوفر كلا الهاتفين معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، ومع ذلك، فإن X9b أكثر سطوعا قليلا مع سطوع يبلغ 1200 شمعة في المتر المربع، مقارنة بـ 950 شمعة في P1 Pro، ويتمتع هاتف هونر X9b أيضا ببعض الميزات الخاصة مثل شاشة Ultra-Bounce Anti-Drop، والتي تتميز بزجاج مزدوج القوة بمواد ممتصة للصدمات، مما يجعله مقاوما للتشقق من السقوط حتى 1.5 متر.

Honor X9b

2. المعالج:

كلا الهاتفين P1 Pro و X9b يستخدمان معالج كوالكوم Snapdragon 6 Gen 1 الذي ظهر لأول مرة في سبتمبر 2022، يتم تصنيع هذا المعالج باستخدام عملية 4 نانومتر من سامسونج، ويحقق درجة أداء AnTuTu تصل إلى حوالي 575 ألف.

المعالجات في كلا الجهازين مقترنة بذاكرة وصول عشوائي من نوع LPDDR4x وتخزين UFS 3.1

Realme P1 Pro

3. البطارية:

من ناحية البطارية، يأتي هاتف Honor X9b مزودا ببطارية أكبر تبلغ سعتها 5800 مللي أمبير في الساعة، مقارنة ببطارية Realme P1 Pro التي تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة، ومع ذلك، يتميز هاتف P1 Pro بشحن سلكي سريع بقوة 45 وات، مقارنة بالشحن السريع بقوة 35 وات في X9b.

Honor X9b

4. الكاميرا:

ولعل الاختلاف الأكبر بين الهاتفين يظهر في قسم الكاميرا، يأتي Realme P1 Pro مزودا بمستشعر كاميرا Sony LYT-600 الأساسي بدقة 50 ميجابكسل والذي يوفر تثبيتا بصريًا للصورة، الكاميرا الأخرى الموجودة في الخلف عبارة عن عدسة ذات زاوية واسعة للغاية بدقة 8 ميجابكسل.

في المقابل، يتميز هاتف Honor X9b بكاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابكسل مع تقريب يصل إلى 3x في المستشعر، بالإضافة إلى عدسة فائقة الاتساع بدقة 5 ميجابكسل وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل.

أما بالنسبة لتصوير الفيديو، فإن كلا الهاتفين الذكيين يقدمان دعما لتسجيل 4K بمعدل 30 إطارا في الثانية، ومع ذلك، فإن هاتف P1 Pro قادر على تسجيل ما يصل إلى 120 إطارا في الثانية بدقة 1080 بكسل، بينما يصل هاتف Honor X9b إلى 60 إطارًا في الثانية بدقة 1080 بكسل. في المقدمة، يوفر كلا الهاتفين الذكيين كاميرات سيلفي بدقة 16 ميجابكسل قادرة على تسجيل فيديو بدقة 4K بمعدل 30 إطارا في الثانية، وبغض النظر عن الجودة، يوفر هاتف Honor X9b بعض الميزات الخاصة لمدونات الفيديو، مثل وضع الفيديو المتعدد وإلغاء الضوضاء بالذكاء الاصطناعي لمقاطع الفيديو.

هونر X9b و ريلمي P1 Pro

5. السعر:

يتوفر هاتف ريلمي Realme P1، للبيع في الأسواق الدولية في نطاق سعري يبدأ من 263 دولار أمريكي (أي ما يعادل 12.694 جنيها مصريا)، لمتغير التخزين بسعة 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي + 128 جيجابايت، في حين يباع هاتف هونر Honor X9b بتكوين وحيد 8 جيجابايت + 256 جيجابايت والذي يبلغ حاليا 299 دولار أمريكي (أي ما يعادل 14.432 جنيها مصريا).

الخلاصة، كلا الجهازين مميزان في الفئة المتوسطة ملاءمة للميزانية، لكن Realme P1 Pro يتميز بنظام كاميرا خاص به، في حين أن Honor X9b يتمتع بشاشة عالية الدقة مقاومة للسقوط وبطارية أكبر ومظهر متميز.

ريلمي Realme P1 Pro ريلمي P1 Pro هونر Honor X9b هونر X9b مقارنة مقارنة الفرق

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