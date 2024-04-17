تشتري أوبو رينو 11 ولا Reno 11F.. مقارنة توضحلك الفرق

لا تقتصر المنافسة في عالم الهواتف الذكية على العلامات التجارية المختلفة فحسب، بل أيضا ضمن تشكيلة العلامة التجارية الخاصة، ويتجلى ذلك في هواتف شركة أوبو الرائدة في صناعة الهواتف الذكية، والمعروف بتقنياتها المبتكرة وتصميماتها التي تركز على المستخدم.

مقارنة بين أوبو رينو 11 و Reno 11F



وخلال هذه المقالة، سنتعمق في مقارنة تفصيلية بين اثنين من أحدث هواتف أوبو وهما: أوبو رينو 11 و Reno 11F، ستشمل هذه المقارنة توضيح الفرق بين كلا الهاتفين من حيث التصميم والشاشة والأداء والكاميرا وعمر البطارية والميزات الإضافية، مما يوفر فهما شاملا لما يقدمه كل طراز.

التصميم:

يظهر كل من Reno 11F و أوبو رينو 11، التزام شركة أوبو بالتصميم الأنيق والعصري.، يوفر هاتف رينو 11، بأبعاده 162.4 × 74.3 × 7.9 مليميتر ووزنه 182 جراما، إحساسا متميزا يجمع بين الأناقة والقبضة المريحة، جودة بنائه هي من الدرجة الأولى، مما يعكس مزيجا من المتانة والجاذبية الجمالية.

وفي المقابل، يعد جهاز أوبو Reno 11F، أكثر إحكاما وأخف وزنا، حيث تبلغ أبعاده 161.1 × 74.7 × 7.5 مليميتر ويزن 177 جراما، وهذا يجعله أكثر قابلية للتحكم فيه بـ يد واحدة، مما يجعلها جذابة للمستخدمين الذين يعطون الأولوية لسهولة التعامل وقابلية النقل، ومع ذلك، فإن كلا الطرازين لا يتنازلان عن إحساسهما المتميز، وقد تم تصميمهما لتلبية أذواق مستخدمي الهواتف الذكية الحديثة.

Oppo Reno 11

الشاشة:

تعد الشاشة عنصرا مهما في أي هاتف ذكي، ويتفوق كلا الطرازين في هذا المجال، يتميز هاتف رينو 11، بشاشة منحنية ثلاثية الأبعاد من نوع AMOLED يبلغ قياسها 6.73 بوصة، بدقة 1080 × 2412 بكسل ومعدل تحديث يبلغ 120 هرتز، مما يوفر ألوانا نابضة بالحياة وألوانا سوداء عميقة، وتعتبر هذه الشاشة الكبيرة عالية الدقة مثالية لاستهلاك الوسائط والألعاب والاستخدام اليومي، مما يوفر تجربة غامرة.

ومن ناحية أخرى، يتميز هاتف أوبو Reno 11F، بشاشة مسطحة من نوع AMOLED بقياس 6.7 بوصة، وبدقة 1080 × 2412 بكسل ومعدل تحديث يبلغ 120 هرتز، على الرغم من أنها توفر دقة مماثلة، تتفقوق هذه الشاشة في معدل السطوع الذي يبلغ 1100 شمعة، بدلا من 950 شمعة في شاشة رينو 11، مما يجعلها توفر رؤية واضحة ونابضة بالحياة تحت أشعة الشمس.

أوبو Reno 11F

المعالج والذاكرة:

من ناحية الأداء، يعمل كلا الهاتفين بواسطة معالج ميدياتك من نوع Dimensity 7050، وهو عبارة عن مجموعة شرائح ثماني النواة تعمل بتردد 3.2 جيجا هرتز، يضمن هذا المعالج القوي بالإضافة إلى معالج الرسوميات Mali-G68 MC4، أداءً سلسا وفعالا عبر مختلف التطبيقات والمهام.

ولكن يختلف الطرازن من حيث سعات الذاكرة، حيث زودت أوبو هاتف رينو 11، بخيارات ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 أو 12 جيجابايت وما يصل إلى 256 جيجابايت من مساحة التخزين، بينما يوفر هاتف أوبو Reno 11 F، خيار واحد بسعة 8 رام + 256 جيجابايت.

ويأتي كلا الطرازين مع مجموعة من الميزات الإضافية، بما في ذلك دعم 5G وإمكانيات SIM المزدوجة وأحدث خيارات الاتصال مثل Wi-Fi 6 وBluetooth 5.3، ودعما لتقنية الاتصال قريب المدي NFC.

مقارنة بين أوبو رينو 11 و Reno 11F

الكاميرا:

في مجال التصوير الفوتوغرافي، تم تجهيز كلا الهاتفين الذكيين بإعدادات كاميرا رائعة، يتميز أوبو رينو 11، بمجموعة كاميرات ثلاثية، بما في ذلك مستشعر أساسي بدقة 50 ميجابكسل، ومستشعر ثانوي بدقة 32 ميجابكسل، ومستشعر ثالث بدقة 8 ميجابكسل، يسمح هذا الإعداد بالتصوير الفوتوغرافي متعدد الاستخدامات، بدءا من المناظر الطبيعية التفصيلية وحتى اللقطات المكبرة.

وبالمقارنة، يتميز هاتف Reno 11 F، بإعداد ثلاثي العدسات يتضمن مستشعر أساسي بدقة 64 ميجابكسل، ومستشعر ثانوي بدقة 8 ميجابكسل، ومستشعر ثالث بدقة 2 ميجابكسل، مما يوفر مجموعة من خيارات التصوير الفوتوغرافي.

ويحتوي كلا الهاتفين على كاميرا أمامية مميزة بدقة 32 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي وإجراء مكالمات فيديو عالية الجودة، ويتفوق كلا الهاتفين في التقاط صور عالية الجودة في ظروف الإضاءة المختلفة.

مقارنة بين أوبو رينو 11 و Reno 11F

البطارية:

يعد عمر البطارية عاملا حاسما للعديد من المستخدمين، تم تجهيز هاتف أوبو رينو 11 ببطارية بسعة 5000 مللي أمبير، مدعومة بشحن سريع بقوة 67 وات، ويوفر هذا المزيج توازنًا بين طول العمر والشحن السريع الذي يمكنه شحن البطارية بالكامل في أقل من ساعة، ويأتي هاتف Oppo Reno11 F بسعة بطارية وسرعة شحن مماثلة.

السعر:



يعد كل من أوبو رينو 11، الذي يبدأ من سعر 19.990 جنيها مصريا، وOppo Reno 11 F الذي يبلغ سعره حوالي 15.500 جنيها مصريا، من الهواتف الذكية الاستثنائية، يقدم كلا منهم نفس المواصفات تقريبا ولكل منهما نقاط قوة فريدة، ويعد الاختلاف الأبرز هو إعدادات الكاميرا الخلفية.