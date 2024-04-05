تستاهل فلوسك.. مقارنة بين شاومي Civi 4 Pro وموتورولا Edge 50 Pro

في سوق الهواتف الذكية المعاصرة، يقوم المستهلكون المميزون باستمرار بتقييم عدد لا يحصى من الخيارات المتاحة، حيث يقدم كل جهاز مجموعة فريدة من الميزات والقدرات، المصممة خصيصا لتلبية احتياجاتهم وتفضيلاتهم المختلفة.

مقارنة بين شاومي Civi 4 Pro وموتورولا Edge 50 Pro

وفي هذا السياق، سنوضح لك فيما يلي مقارنة تفصيلية بين هاتفين ذكيين متطورين وهم شاومي Civi 4 Pro وموتورولا Edge 50 Pro، سنتعمق فيها في الجوانب المختلفة لكلا الهاتفين مثل التصميم والعرض والأداء والكاميرا وعمر البطارية والميزات الإضافية، مما يوفر نظرة عامة شاملة على ما يقدمه كل جهاز.

التصميم:

يعرض كل من شاومي Civi 4 Pro وموتورولا Edge 50 Pro، فلسفات التصميم الحديثة، ولكن بأساليب متميزة، يوفر هاتف Civi 4 Pro، بأبعاده الأنيقة التي تبلغ 157.2 × 72.8 × 7.5 مليميتر ووزنه البالغ 180 جراما، شعورا أنيقا ومريحا في اليد، تتحدث جودة بنائه عن المتانة واللمسة المتميزة، مما يجعله جهازا لا يبدو جيدا فحسب، بل يبدو قويا أيضا.

ومن ناحية أخرى، فإن هاتف موتورولا Edge 50 Pro، يتميز بتصميم أنيق بأبعاد تبلغ 161.2× 72.4 × 8.2 مليميتر ووزن 186 جراما، ينضح بإحساس بالأناقة والتميز، فتصميمه هو مزيج من الجمال المعاصر والتطبيق العملي، مما يمنحه تصميما شاملا عالي الجودة.

Civi 4 Pro

الشاشة:



بالانتقال إلى الشاشة، يتميز هاتف شاومي Civi 4 Pro، بشاشة كبيرة من نوع AMOLED، يبلغ قياسها 6.55 بوصة، توفر دقة عرض HD+، تبلغ 1236 × 2750 بكسل، ومعدل تحديث يبلغ 120 هرتز، و68 مليار لون، وتقنية Dolby Vision، ومستوي سطوع يصل إلى 3000 شمعة، مما يضمن مرئيات واضحة وحيوية، وتعد شاشة عالية الدقة هذه بمثابة متعة للعيون، حيث توفر وضوحا لا مثيل له واستنساخا للألوان.

وبالمقارنة، يأتي هاتف موتورولا Edge 50 Pro، بشاشة أكبر قليلا من نوع OLED بقياس 6.73 بوصة، وتوفر جودة عرض Quad HD+ تبلغ 1220 × 2712 بكسل، ومعدل تحديث يبلغ 144 هرتز، وتقنية HDR10+، ومستوي سطوع يصل إلى 2000 شمعة، وينتج عن ذلك صور واضحة ونابضة بالحياة بشكل لا يصدق، مما يجعلها مثالية لاستهلاك الوسائط والألعاب.

Edge 50 Pro

المعالج والذاكرة:

تحت الغطاء، يتم تشغيل هذين الجهازين بواسطة بعض من أحدث المعالجات في السوق، يعد معالج كوالكوم Snapdragon 8s Gen 3 الخاصة بهاتف شاومي Civi 4 Pro، بأداء قوي يوفر كفاءة فائقة السرعة، سواء كنت تمارس الألعاب أو البث أو تقوم بمهام متعددة، يستطيع التعامل معها بسهولة وسرعة.

ويكتمل ذلك بخيارات ذاكرة الوصول العشوائي رام الأكثر سخاءً بسعة 12 أو 16 جيجابايت، وخيارات التخزين الواسعة التي تصل إلى 1256 أو 512 جيجابايت، مما يجعله خيارا جذابا للمستخدمين المتميزين الذين يحتاجون إلى أداء عالٍ لمهام مثل تحرير الفيديو والألعاب ثلاثية الأبعاد والمهام المتعددة الثقيلة.

Civi 4 Pro

وبالمقارنة، يأتي هاتف موتورولا Edge 50 Pro، مدعوما بأحدث معالجات كوالكوم من نوع Snapdragon 7 Gen 3، فهو يعد بمثابة قوة في الأداء، فهو مجهزا جيدا للتعامل مع التطبيقات الصعبة والمهام المتعددة بكفاءة، ويقترن الجهاز بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 أو 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية كبيرة تبدأ من 128 أو 256 جيجابايت.

ويوفر كلا الهاتفين الذكيين مجموعة من الميزات الإضافية وخيارات الاتصال، بما في ذلك دعم 5G وإمكانيات SIM المزدوجة والتقنيات اللاسلكية المتقدمة، وتعمل هذه الميزات على تحسين تجربة المستخدم الشاملة، مما يوفر الراحة والمرونة في سيناريوهات الاستخدام المختلفة.

Edge 50 Pro

الكاميرا:

تعد قدرات الكاميرا جانبا مهما في الهواتف الذكية الحديثة، ويتألق هاتف شاومي Civi 4 Pro في هذا الصدد، فهو يتميز بكاميرا خلفية ثلاثية دائرية الشكل تحمل علامة شركة Leica الألمانية، بدقة 50 + 50 + 12 ميجابكسل متعددة الاستخدامات، توفر كل عدسة تصويرا عالي الدقة ومجموعة من الميزات لسيناريوهات التصوير المختلفة، فيما تعد الكاميرا الأمامية من أبرز مميزات هذا الهاتف فهو يأتي بكاميرا مزدوجة بدقة 32 + 32 ميجابكسل تدعم أوضاع تصوير مختلفة.

وبالمقارنة، يتميز هاتف موتورولا Edge 50 Pro، بكاميرا Pro-Grade مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تضم ثلاث مستشعرات بدقة 50 + 10 + 13 ميجابكسل، مما يوفر تنوعا في التصوير الفوتوغرافي، ويعد إعداد الكاميرا الأمامية بدقة 50ميجابكسل، بتلبية احتياجات عشاق الصور الشخصية وأولئك الذين يشاركون بشكل متكرر في مكالمات الفيديو.

Civi 4 Pro

البطارية:



يعد عمر البطارية عاملا حاسما آخر في اختيار الهاتف الذكي، يحزم هاتف شاومي Civi 4 Pro، بطارية بسعة 4700 مللي أمبير، مدعومة بإمكانيات الشحن السريع بقدرة 67 وات، والتي يمكنها شحنها بالكامل في غصون 40 دقيقة فقط، مما يضمن أن الهاتف يمكن أن يستمر طوال يوم من الاستخدام المكثف ويمكن إعادة شحنه بسرعة عند الحاجة.

من ناحية أخرى، يحتوي هاتف موتورولا Edge 50 Pro، ببطارية بقوة 4500 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع الخارق بقدرة 125 وات، والشحن اللاسلكي السريع بقدرة 50 وات، وشحن عكسي بقدرة 10 وات، وهذا يضمن أوقات شحن سريعة تصل إلى 18 دقيقة، وعمر بطارية يدوم طويلا حتي مع الاستخدام المكثف.

Edge 50 Pro

السعر:



ومن حيث السعر، يتوفر هاتف شاومي Civi 4 Pro، في الأسواق العالمية بسعر حوالى 700 دولار (أي ما يعادل 21.671 جنيها مصريا)، على الرغم من تسعيره في الفئة المتميزة، فهو يوفر حزمة من المواصفات أكثر توازنا مع شاشته الفائقة وأداء المعالج وعدسات لايكا الممتازة، فبالنسبة لأولئك الذين يقدرون التصوير الفواتوغرافي بهواتفهم، يعد Civi 4 Pro خيارا ممتازا.

بينما يتوفر هاتف موتورولا Edge 50 Pro، الذي يبلغ سعره في الأسواق العالمية حوالي 383 دولار (أي ما يعادل 18 ألف جنيه مصري)، فهو يتميز بشاشة فائقة الدقة، ونظام الكاميرا متقدم وعمر بطارية قوي، لأولئك الذين يمنحون الأولوية لاستهلاك الوسائط والتصوير الفوتوغرافي وأداء البطارية.