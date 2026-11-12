الصين تعرب عن قلقها إزاء تحركات أوروبية لحظر معدات الشركات الصينية

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أعربت الصين، اليوم الخميس، عن قلقها البالغ إزاء تحركات بعض دول الاتحاد الأوروبي الرامية إلى حظر معدات الشركات الصينية، وفقا لما أعلنته وزارة التجارة الصينية.

وقال المتحدث باسم الوزارة خه يادونج - بحسب ما نقلته شبكة تلفزيون الصين الدولية (سي جي تي إن) - إن بلاده تؤكد باستمرار أن شبكات الجيل الخامس (5G) تمثل بنية تحتية حيوية لتطوير الاقتصاد الرقمي العالمي، مشددا على ضرورة أن يخضع إنشاؤها وتشغيلها لمبادئ السوق والحياد التكنولوجي والالتزام بالقواعد الدولية.

وأضاف المتحدث أن الصين تعارض بشدة تسييس القضايا التكنولوجية والتوسع المفرط في توظيف مفهوم الأمن القومي لتبرير مثل هذه الإجراءات.

وأعرب عن أمل بلاده في أن تتراجع الدول المعنية سريعا عن هذه الممارسات وأن توفر بيئة أعمال عادلة ومنصفة وغير تمييزية للشركات الصينية.