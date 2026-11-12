فون دير لاين: الاتحاد الأوروبي مستعد لبناء تحالفات تتجاوز حدود الاتحاد والقارة الأوروبية

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، اليوم /الخميس/، إن الاتحاد الأوروبي مستعد لبناء تحالفات تتجاوز حدود الاتحاد والقارة الأوروبية.

وكتبت فون دير لاين، عبر حسابها على منصة "إكس": "في دبلن اليوم لحضور قمة المجتمع السياسية الأوروبية التاسعة، في وقت يستعد خلاله الحلف لبناء تحالفات، حيث يقع أمننا في صميم هذه الشراكات".

وأضافت رئيس المفوضية الأوروبية، أن الاجتماع سيشهد أحدث الجهود المبذولة لتحقيق سلام عادل ودائم في أوكرانيا، موضحة أن هذه القضية ترتبط ارتباطا وثيقا بأمن القارة الأوروبية.