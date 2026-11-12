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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

كندا ترصد 10 ملايين دولار كندي لإزالة الكربون

كندا ترصد 10 ملايين دولار كندي لإزالة الكربون
كندا ترصد 10 ملايين دولار كندي لإزالة الكربون
أ ش أ

 تعتزم الحكومة الكندية إطلاق عملية شراء بقيمة 10 ملايين دولار كندي (نحو 7 ملايين دولار أمريكي) من أرصدة إزالة الكربون بهدف المساعدة في تعويض انبعاثات غازات الدفيئة الناتجة عن عملياتها.

ومن المقرر الإعلان خلال الأيام المقبلة عن مجموعة من "العروض الدائمة التنافسية" لخدمات إزالة الكربون، في خطوة تهدف إلى دعم التقنيات الناشئة في هذا المجال وتسريع توسعها التجاري.

وقالت جاكي ميرسر، مديرة برنامج نظام تعويض انبعاثات غازات الدفيئة في وزارة البيئة وتغير المناخ الكندية، إن المبادرة تمثل إشارة مهمة إلى التزام الحكومة باتخاذ إجراءات مبكرة لدعم تطوير تقنيات إزالة الكربون وتعزيز انتشارها على نطاق أوسع. وأضافت أن عملية الشراء قد تشمل ما يصل إلى 25 عرضا تنافسيا موزعة على خمسة مسارات تكنولوجية مختلفة.

ومن بين التقنيات المؤهلة للاستفادة من البرنامج التقاط الكربون مباشرة من الهواء، والطاقة الحيوية المقترنة بتخزين الكربون، وتعزيز تمعدن الكربون. ومن المقرر أن يشرف على العملية مجلس الخزانة الفيدرالي.

وتأمل أوتاوا أن تسهم هذه المشتريات في تحفيز تطوير مشروعات إزالة الكربون داخل كندا. وكانت الحكومة قد أعلنت لأول مرة في عام 2024 نيتها شراء أرصدة إزالة الكربون على مدى خمس سنوات.

وتستهدف الحكومة الفيدرالية خفض انبعاثاتها المباشرة وغير المباشرة بنسبة 40% بحلول عام 2025، وبما لا يقل عن 90% مقارنة بمستويات عام 2005 بحلول عام 2050، مع الاعتماد على إزالة ثاني أكسيد الكربون لمعادلة ما يتبقى من الانبعاثات التشغيلية وتحقيق هدف الحياد الكربوني.

الحكومة الكندية إزالة الكربون انبعاثات غازات الدفيئة

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