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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

"يورونيوز": ميرتس يحث الاتحاد الأوروبي على التمسك بإصلاحات سوق الكربون رغم تنامي المعارضة

"يورونيوز": ميرتس يحث الاتحاد الأوروبي على التمسك بإصلاحات سوق الكربون رغم تنامي المعارضة
"يورونيوز": ميرتس يحث الاتحاد الأوروبي على التمسك بإصلاحات سوق الكربون رغم تنامي المعارضة
أ ش أ

حذر المستشار الألماني فريدريش ميرتس، من إضعاف سوق الكربون في الاتحاد الأوروبي، مؤكدا أن الشركات بحاجة إلى أسعار كربون يمكن توقعها، وذلك في ظل ضغوط متزايدة من الدول الأعضاء ووزير الاقتصاد في حكومته.

وحث ميرتس، بروكسل على التمسك بإصلاحات سوق الكربون التابعة للاتحاد الأوروبي ورفض أي تغييرات إضافية على مرحلتها الثانية، مما يعكس معارضة برلين لإعادة فتح تسوية سياسية تم التوصل إليها بشق الأنفس بشأن تسعير الكربون، وفقا لخطاب اطلعت عليه شبكة "يورونيوز" الأوروبية.

وجاء في الخطاب: "من بالغ الأهمية أن يضمن الاتحاد الأوروبي اليقين الاستثماري في تجارة الانبعاثات".

ويأتي هذا التدخل في وقت يناقش فيه البرلمان الأوروبي وحكومات الاتحاد الأوروبي مقترح المفوضية الأوروبية الصادر في 17 يوليو، والذي يهدف إلى مواءمة نظام تداول الانبعاثات مع هدف التكتل المناخي لعام 2040.

وحذر ميرتس من أن الشركات بحاجة إلى أسعار كربون يمكن التنبؤ بها لاتخاذ قرارات استثمارية طويلة الأجل، مشيرا إلى أن عدم اليقين يهدد بتقويض الاستثمارات في قطاعي الطاقة والصناعة في أوروبا.

وجاء في الخطاب أيضا: "لقد بنيت الشركات الأوروبية في قطاعي الطاقة والصناعة نماذج أعمالها على توقع إشارات موثوقة لأسعار ثاني أكسيد الكربون".

وأشار المستشار الألماني، إلى أن تأثير تسعير الكربون على فواتير الكهرباء يجب معالجته من خلال آليات التعويض الحالية بدلا من إدخال تغييرات على نظام تداول الانبعاثات نفسه.

وتسمح هذه الآليات للحكومات بتعويض تكاليف الكربون غير المباشرة التي تواجهها الصناعات كثيفة استهلاك الكهرباء، مما يساعد في حماية قطاع التصنيع الأوروبي.

المستشار الألماني فريدريش ميرتس إضعاف سوق الكربون الاتحاد الأوروبي أسعار كربون

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