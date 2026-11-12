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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

بورصة قطر تغلق تداولاتها بانخفاض 96.58 نقطة

بورصة قطر تغلق تداولاتها بانخفاض 96.58 نقطة
بورصة قطر تغلق تداولاتها بانخفاض 96.58 نقطة
أ ش أ

 أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم الخميس، متراجعا 96.58 نقطة، بما يعادل 0.95 %، ليصل إلى مستوى 10028.38 نقطة.

وأفادت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، أنه تم خلال الجلسة تداول 198 مليونا و532 ألفا و217 سهما، بقيمة 497 مليونا و502 ألف و231.336 ريال، عبر تنفيذ 31465 صفقة في جميع القطاعات، كما ارتفعت أسهم 12 شركة، بينما انخفضت أسهم 39 شركة أخرى؛ فيما حافظت شركتان على سعري إغلاقهما السابق.

وأضافت أن رسملة السوق بلغت في نهاية جلسة التداول 612 مليارا و461 مليونا و197 ألفا و294.310 ريال، مقابل 616 مليارا و587 مليونا و811 ألفا و242.172 ريال في الجلسة السابقة.

مؤشر بورصة قطر وكالة الأنباء القطرية قنا صفقة في جميع القطاعات

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