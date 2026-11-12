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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
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رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

فريد: نستهدف جذب استثمارات جديدة في مراكز البيانات وتوظيف الذكاء الاصطناعي

الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية
الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية
علياء فوزى

عقد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعا مع  كاليستا ريدموند، نائب رئيس شركة NVIDIA للمبادرات العالمية للذكاء الاصطناعي، لبحث فرص التعاون في تطوير البنية التحتية التكنولوجية، وجذب استثمارات جديدة في مراكز البيانات، وتعزيز استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في القطاعات المختلفة.

وأكد الوزير أن مصر تعمل على تطوير سياسات وبرامج الترويج لجذب استثمارات في كافة القطاعات ومنها مراكز البيانات، يقوم على تحديد المواقع المناسبة وتجهيزها بالموافقات والتراخيص اللازمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يسهم في تيسير الإجراءات وتسريع تنفيذ المشروعات، وتعزيز جاذبية السوق المصرية للاستثمارات التكنولوجية المتقدمة.

الاستفادة من خبرات NVIDIA في توظيف الذكاء الاصطناعي

كما بحث الجانبان الاستفادة من خبرات NVIDIA في توظيف الذكاء الاصطناعي بعدد من القطاعات لرفع كفاءتها وتنافسيتها وحسن ادارتها.  إلى جانب تأهيل الكوادر المصرية، ودعم الشركات الناشئة والمطورين المحليين، وتوسيع نطاق تطبيقات الذكاء الاصطناعي في القطاعات الاقتصادية والخدمية.

ومن جانبها، استعرضت  كاليستا ريدموند خبرات NVIDIA في تطوير منظومات الذكاء الاصطناعي والتعاون مع الحكومات والشركات والجامعات، معربة عن استعداد الشركة لمواصلة التنسيق مع الجانب المصري لبحث فرص التعاون في المجالات المطروحة.

وزير الاستثمار مصر أمريكا الذكاء الاصطناعي البنية التحتية التكنولوجية

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