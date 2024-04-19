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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

لو متعرفش الفرق.. إليك الاختلافات بين هاتفي فيفو Vivo T3 و T3x

الاختلافات بين هاتفي
الاختلافات بين هاتفي فيفو Vivo T3 و T3x

أطلقت شركة فيفو الصينية، هاتفها الجديد Vivo T3x رسميا، ويصل هذا الطراز بعد شهر تقريبا من إعلان الشركة عن الطراز المميز Vivo T3، ويعد الهاتفان من أحدث الإصدارات المتوسطة الفئة، وهم جزءا من نفس المجموعة ولهما أسماء متشابهة ولكنهما يتميزان ببعض الاختلافات الملحوظة مثل المواصفات والأسعار.

لذلك سنوضح لكم خلال السطور التالية مقارنة سريعة بين مواصفات أحدث طرازات سلسلة فيفو T3، مما سيساعدك على من منهم الهاتف الأفضل الذي يستحق الشراء.

 

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1. التصميم والشاشة:

على الرغم من تشابه شاشة كلا الهاتفين ولكن في الوقت نفسه بينهما إختلافات بارزة تميزهما عن بعض، يتميز Vivo T3 و T3x بشاشات تأتي بحجم مماثل، يحتوي الأول على شاشة بقياس 6.67 بوصة، توفر دقة Full HD+، ومعدل تحديث 120 هرتز، وسطوع يبلغ 1800 شمعة، بينما يتضمن طراز Vivo T3x  شاشة أطول بمقاس 6.72 بوصة تتميز أيضا بدقة Full HD+، ومعدل تحديث 120 هرتز، وتصل إلى 1000 شمعة من سطوع الذروة.

ومع ذلك، الفارق الرئيسي هو اللوحة نفسها، حيث زودت فيفو إصدار T3 بشاشة من نوع AMOLED، فيما حصل طراز T3x على شاشة IPS LCD، ولعل من أبرز الاختلافات بين الهاتفين هو جزيرة الكاميرا، حيث يتمتع Vivo T3x بوحدة كاميرا دائرية الشكل، فيما يتميز فيفو T3 بأجهزة استشعار مكدسة عموديًا على وحدة مستطيلة.

Vivo T3x

2. نوع المعالج:

يعد نوع المعالج هو اختلاف رئيسي آخر بين الجهازين، حيث يأتي Vivo T3x مزودا بمعالج كوالكوم من نوع Snapdragon 6 Gen 1، بينما يتم تشغيل طراز Vivo T3 بمعالج ميدياتك من نوع Dimensity 7200.

ويختلف الهاتفين أيضا في تكوين التخزين، حيث حصل هاتف فيفو T3 على ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، وما يصل إلى 256 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية، ومن ناحية أخرى، يوفر T3x فقط ما يصل إلى 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و128 جيجابايت من مساحة التخزين.

Vivo T3

3. سعة البطارية:

البطارية إحداهما تتفوق على الأخرى، يحزم طراز Vivo T3 ببطارية سعتها 5000 مللي أمبير، وبالمفارنة يحتوي هاتف T3x على بطارية ضخمة بسعة 6000 مللي أمبير، مما يجعله منافسا ملحوظا في الفئة المتوسطة التي يتم بيعه فيها، على الرغم من ذلك، يدعم كلا الطرازين نفس الشحن السريع بقوة 44 وات.

4. السعر:

وأخيرا، هناك اختلاف واضح بين أسعار النموذجين، تم إطلاق Vivo T3 في الهند بسعر يبدأ من 19999 روبية هندية (أي ما يعادل 11.560 جنيها مصريا)، فيما يتم بيع طراز Vivo T3x، بسعر يبدأ من 13499 روبية هندية (أي ما يعادل 7805 جنيها مصريا).

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