إمكانات ممتازة بسعر منافس.. أيهما أفضل ريلمي P1 أم شاومي X6 Neo؟

أعلنت شركة ريلمي Realme، عن الهاتف الذكي Realme P1، في وقت سابق من الأسبوع الماضي، وهو عبارة عن هاتف مميز صديق الميزانية، ينافس العديد من الهواتف الذكية الأخرى في نفس الفئة، بما في ذلك شاومي Redmi Note 13 5G وفيفو iQOO Z9 5G وتكنو POVA 6 Pro والمزيد. ولكن يأتي Poco X6 Neo باعتباره منافسه الأقوي في هذه الفئة.

لذلك سنوضح لكم خلال السطور التالية مقارنة سريعة بين مواصفات كلا الهاتفين مما سيساعدك على من منهم الهاتف الأفضل الذي يستحق الشراء.

أيهما أفضل ريلميRealme P1 أم شاومي Poco X6 Neo؟

1. التصميم والشاشة:



يتميز هاتف ريلمي Realme P1 بتصميم أكثر أناقة لأنه يتميز بنمط مزخرف على اللوحة الخلفية إلى جانب وحدة كاميرا دائرية الشكل، وفي الوقت نفسه، زودت شاومي هاتف Poco X6 Neo بجزيرة كاميرا مستطيلة الشكل في الخلف على غرار جميع هواتف تشكيلة “بوكو”.

ويتمتع كلا الهاتفين بإطار مسطح، حيث يتميز هاتف Poco X6 Neo بوجود ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مثبت على الجانب ومدمج في زر الطاقة مقارنة بمستشعر بصمة الإصبع موجود أسفل الشاشة في هاتف ريلمي Realme P1.

من حيث الشاشة، يتميز Realme P1 وPoco X6 Neo بشاشة من نوع AMOLED، يبلغ قياسها 6.67 بوصة، وبدقة FHD+ تدعم معدل تحديث 120 هرتز، يوفر هاتف ريلمي مستوي سطوع يبلغ 2000 شمعة في المتر المربع بينما يصل هاتف شاومي 1000 شمعة في المتر المربع.

بالإضافة إلى ذلك، يدعم Realme P1 تقنية Rainwater Smart Touch التي تجعل الجهاز قابلا للاستخدام في الظروف الرطبة.

Poco X6 Neo

2. الكاميرات:



يحتوي كل من Realme P1 و Poco X6 Neo على كاميرا خلفية مزدوجة، يحتوي هاتف ريلمي على مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل وعدسة أحادية اللون بدقة 2 ميجابكسل، من ناحية أخرى، يتميز هاتف شاومي بكاميرا أساسية بدقة 108 ميجابكسل مع دعم تكبير 3x داخل المستشعر إلى جانب وحدة عمق بدقة 2 ميجابكسل، ويأتي كلا الهاتفين مع كاميرا سيلفي مميزة بدقة 16 ميجابكسل.

Realme P1

3. المعالج والبطارية:

يعمل هاتف Realme P1 بواسطة معالج ميدياتك Dimensity 7050 والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام تصل سعتها إلى 8 جيجابايت ومساحة تخزين 256 جيجابايت، وبالمقارنة، يتم تشغيل Poco X6 Neo بواسطة معالج ميدياتك Dimensity 6080 مع ذاكرة وصول عشوائي رام تصل إلى 12 جيجابايت ومساحة تخزين 256 جيجابايت.

ويحتوي الثنائي على نظام تبريد VC لتبديد الحرارة، كما أن كلا الجهازين مدعومان أيضا بوحدة بطارية متطابقة تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة، ومع ذلك، يدعم هاتف ريلمي شحنا أسرع بقدرة 45 وات مقارنة بـ 33 وات في هاتف شاومي.

ومن ناحية البرمجيات، يأتي Realme P1 مزودا بأحدث نظام تشغيل من جوجل Android 14 بينما يعمل Poco X6 Neo بإصدار Android 13.

Poco X6 Neo

4. السعر:



يتوفر هاتف ريلمي Realme P1 في الأسواق العالمية مقابل سعر 18999 روبية (أي ما يعادل 11 ألف جنيه مصري)، للمتغير بسعة 8 + 256 جيجابايت، وفي الوقت نفسه، يتم بيع هاتف شاومي Poco X6 Neo مقابل سعر 15999 روبية (أي ما يعادل 9280 جنيها مصريا)، للطراز بسعة 8 + 128 جيجابايت.

بشكل عام، يعد هاتف ريلميRealme P1 هو الجهاز الأفضل فهو يتمتع بمظهر أنيق ومواصفات شاشة جيدة ومعالج قوي وأحدث نظام تشغيل وشحن أسرع، كما إنه يبرز من حيث ذاكرة الوصول العشوائي ومساحة التخزين مقارنة بـ Poco X6 Neo.