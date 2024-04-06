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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

باللون الأحمر الناري.. شاهد أحدث موبايلات فيفو بتصميم خاص ومحدود

هاتف فيفو iQOO 12
هاتف فيفو iQOO 12 Anniversary Edition

احتفالا بإتمامها 4 سنوات في السوق الهندي، طرحت العلامة التجارية iQOO التابعة لشركة فيفو، إصدار محدود من هاتف iQOO 12 الرائد، ويأتي إصدار iQOO 12 Anniversary Edition باللون الأحمر تطلق عليه الشركة اسم “Desert Red”.

مميزات إصدار فيفو المحدود iQOO 12 Anniversary Edition

وبحسب ما ذكره موقع “gsmarena” التقني، تتميز نسخة فيفو iQOO 12 Anniversary Edition بلمسة نهائية من الجلد الصناعي مصنوع من عملية فرك جلدية جديدة، والتي تخلق نسيجا فريدا شبيها بالتموجات التي تتركها الرياح في رمال الصحراء، وتتضمن حزمة البيع الخاصة بالهاتف حافظة واقية، وأداة إخراج بطاقة SIM، وكابل شحن، ومحول طاقة بقدرة 120 وات.

 

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مواصفات إصدار iQOO 12 Anniversary Edition

يتميز هاتف فيفو iQOO 12 Anniversary Edition، بشاشة من نوع LTPO AMOLED، بقياس 6.78 بوصة وبدقة 1260 × 2800 بكسل، تدعم معدل تحديث متغير يتراوح من 1 هرتز إلى 144 هرتز وتقنية HDR10+، يمكن أن تصل إلى 3000 شمعة في المتر المربع من ذروة السطوع.

هاتف فيفو iQOO 12 Anniversary Edition

ويتمتع هاتف فيفو iQOO 12 Anniversary Edition،، بكاميرا أساسية جديدة بدقة 50 ميجابكسل إلى جانب كاميرا أخرى فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل، والتي يمكن استخدامها ككاميرا ماكرو، مصحوبة بكاميرا مقربة بدقة 64 ميجابكسل مع تقريب بصري 3x، تحتوي الكاميرا الأمامية على مستشعر صور بدقة 16 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

هاتف فيفو iQOO 12 Anniversary Edition

ويعمل هاتف فيفو iQOO 12 Anniversary Edition،، بواسطة معالج كوالكوم الأحدث Snapdragon 8 Gen 3، والذي يعد بتحسينات ملحوظة في الأداء وكفاءة الطاقة، ويقترن الهاتف بما يصل إلى 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام من نوع LPDDR5X وتخزين يصل إلى 1 تيرابايت من نوع UFS 4.0.

هاتف فيفو iQOO 12 Anniversary Edition

ويتم تشغيل هاتف فيفو iQOO 12 Anniversary Edition، بواجهة فيفو الجديدة OriginOS 4 المستندة إلى نظام التشغيل Android 14، والتي تعد بأداء قوي وخيارات تخصيص واسعة النطاق.

ويحزم هاتف فيفو iQOO 12 Anniversary Edition، بطارية كبيرة تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة، ويتم إقرانها بشحن سلكي بقدرة 120 وات، والذي يعد بملأ البطارية في أقل من 30 دقيقة، ويتوفر الإصدار المحدود للبيع في الهند، مقابل سعر يبدأ من 635 دولار(أي ما يعادل 30 ألف جنيه مصري)، للطراز بسعة 12 جيجابايت رام + 256 جيجابايت.

هاتف فيفو iQOO 12 Anniversary Edition
فيفو iQOO iQOO 12 iQOO 12 Anniversary Edition فيفو iQOO 12

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