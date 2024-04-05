شحن خارق وإمكانات جبارة.. فيفو تطلق موبايل جديد ينافس الهواتف الرائدة

أعلنت شركة فيفو Vivo، عن العضو الثالث ضمن عائلة V30 متوسطة الفئة، والذي ستطرحه بسعر منافس جدا بالنسبة للمواصفات التي حصل عليها.

مواصفات فيفو Vivo V30 Lite

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يتميز هاتف فيفو الجديد Vivo V30 Lite، بشاشة كبيرة من نوع AMOLED، بقياس 6.67 بوصة، بدقة Full HD+، تبلغ 1080 × 2400 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز في الثانية، وذروة سطوع تصل إلى 1200 شمعة في المتر المربع.



يتم تشغيل هاتف فيفو Vivo V30 Lite، بواسطة معالج ثماني النواة من نوع Snapdragon 685، والمطور من قبل شركة كوالكوم بدقة تصنيع 6 نانومتر، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام من نوع LPDDR4x بسعة 8 أو 12 أو 16 جيجابايت، إلى جانب خيارين لذاكرة التخزين الداخلي بسعة 256 جيجابايت و512 جيجابايت من نوع UFS 3.1.

ويتمتع هاتف فيفو Vivo V30 Lite، بكاميرا خلفية مزدوجة، تضم مستشعرا أساسيا بدقة 50 ميجابكسل، مصحوبة بكاميرا عمق بدقة 2 ميجابكسل، ويتميز الهاتف بكاميرا إمامية بدقة 8 ميجابكسل لالتقاط صور سيلفي مذهلة.

Vivo V30 Lite

ويعد Vivo V30 Lite، هو أول هاتف "لايت" في تاريخ فيفو، يدعم الشحن السريع بقدرة 80 وات، والذي يمكنه شحن بطارية تبلغ قوتها5000 مللي أمبير بنسبة 80 % في 30 دقيقة فقط، كما يأتي الهاتف مع ضمان احتفاظ الخلية بنسبة 80% من سعتها بعد 1600 دورة شحن كاملة، أي أكثر من 4 سنوات من الشحن اليومي.

وتشمل الميزات البارزة الأخرى بهذا الهاتف، على دعما لمقاومة الماء والغبار وفقا لمعيار IP54، وماسح ضوئي لبصمات الأصابع داخل الشاشة، ودعم شبكات الجيل الرابع 4G، ومنفذ شحن USB Type-C، وهو يفتقر إلى مقبس صوت بقياس 3.5 مليميتر ولا يحتوي على خاصية NFC للمدفوعات.

ويتوفر هاتف فيفو Vivo V30 Lite، باللونين الأسود والأخضر الكريستالي مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت + مساحة تخزين بسعة 256 جيجابايت، مقابل سعر يبلغ 300 دولار (أي ما يعادل 14.200 جنيه مصري).