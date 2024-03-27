ببطارية تدوم لـ70 يوما.. فيفو تطلق تابلت مميزا يعمل بالذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة فيفو Vivo الصينية، عن حاسب لوحي جديد تحت اسم Vivo Pad 3 Pro، والذي يحتوي على مواصفات وتقنيات ممتازة كـ منافس لأجهزة سامسونج اللوحية.

سعر ومواصفات تابلت فيفو Vivo Pad 3 Pro

وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina"، يتميز تابلت فيفو الجديد Vivo Pad 3 Pro، بشاشة كبيرة من نوع LCD، بقياس 13 بوصة، بدقة 3096 × 2064 بكسل، وبنسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 3:2.

وتمتاز شاشة الجهاز اللوحي، بمعدل تحديث يصل إلى 144 هرتز، وذروة سطوع تصل إلى 900 شمعة، مع دعم تقنية HDR10، ونطاق ألوان P3.

ويتمتع تابلت فيفو Vivo Pad 3 Pro، بكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا خلفية بدقة 13 ميجابكسل، ويحزم بطارية ضخمة بقوة 11.500 مللي أمبير، التي تم تصنيفها حتى 70 يوما في وضع الاستعداد، وتدعم الشحن السريع بقدرة 66 وات.

Vivo Pad 3 Pro

ويعمل تابلت فيفو Vivo Pad 3 Pro، بواسطة معالج ميدياتك من نوع Dimensity 9300، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام من نوع LPDDR5 بسعة 16 جيجابايت، متصلة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 512 جيجابايت من نوع UFS 4.0.

وزودت فيفو تابلت Vivo Pad 3 Pro، بنظام صوت بانورامي ثلاثي الأبعاد، وماسح ضوئي لبصمات الأصابع مدمج في زر الطاقة، وغرفة تبريد بخار كبيرة لتبديد الحرارة ومنفذ شحن USB-C، إلى جانب خيارات اتصال مثل شبكة WiFi-7 مزدوجة النطاق، وتقنية Bluetooth 5.4 والاتصال قريب المدي NFC.

Vivo Pad 3 Pro

ويعمل الجهاز اللوحي بواجهة فيفو OriginOS 4 المستندة إلى نظام التشغيل أندرويد 14، ومزودا بنموذج BlueLM AI الداخلي من فيفو، والذي يوفر أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لإنشاء الصور والنصوص.

Vivo Pad 3 Pro

وذلك بالإضافة إلى دعم مجموعة Office من فيفو، مع دعم الوصول عن بعد إلى أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظامي التشغيل Windows وMac والقدرة على استخدام الجهاز اللوحي كشاشة موسعة، وتوجد ميزات الاستمرارية التي تتيح لك إجراء المكالمات ونقل الملفات من وإلى هواتف الشركة المتوافقة.

ويدعم تابلت فيفو Vivo Pad 3 Pro، تشغيل الملحقات مثل القلم الذكي Vivo Pencil 2 ولوحة المفاتيح المغناطيسية Vivo Keyboard 3 Pro، ويتوفر الجهاز اللوحي اللون الرمادي واللون الأزرق واللون الأرجواني، مقابل سعر يبدأ من 415 دولارا (أي ما يعادل 19.830 جنيه)، للإصدار بسعة 8 + 128 جيجابايت.

