بأداء جبار وبطارية ضخمة.. فيفو تطلق تابلت رخيص ينافس سامسونج

أعلنت العلامة التجارية iQOO، التابعة لشركة فيفو الصينية، عن جهاز لوحي جديد يعمل بنظام أندرويد، والذي صمم ليكون حاسبا لوحيا مجهز بأفضل المواصفات.

مواصفات تابلت فيفو iQOO Pad Air

وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina"، يتميز تابلت Pad Air - الذي يعتبر الجهاز اللوحي الثاني الذي تطلقه فيفو ضمن العلامة التجارية iQOO - بشاشة من نوع LCD، بقياس 11.5 بوصة، بنسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 3:2.

وتمتاز شاشة الجهاز اللوحي، بدقة عالية تبلغ 2800 × 1840 بكسل، تدعم معدل تحديث يصل إلى 144 هرتز، وذروة سطوع تصل إلى 500 شمعة، مع دعم تقنية HDR10، كما تتميز بضوء أزرق منخفض مما يعمل على حماية لأعين المستخدمين.

تابلت فيفو iQOO Pad Air

ويعمل تابلت فيفو iQOO Pad Air، بواسطة معالج كوالكوم من نوع Snapdragon 870، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام من نوع LPDDR5 بسعة 8 أو 12 جيجابايت، متصلة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 أو 512 جيجابايت من نوع UFS 3.1.

ويحزم تابلت فيفو iQOO Pad Air، بطارية ضخمة بقوة 8500 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقدرة 44 وات عبر منفذ USB-C، ويتمتع الجهاز اللوحي بكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل، وكاميرا خلفية بدقة 8 ميجابكسل.

تابلت فيفو iQOO Pad Air

وزودت فيفو تابلت iQOO Pad Air، بنظام مكبرات صوت رباعي، إلى جانب خيارات اتصال مثل شبكة Wi-Fi مزدوجة النطاق، وتقنية Bluetooth 5.2 والاتصال قريب المدي NFC، ويعمل الجهاز اللوحي بواجهة فيفو OriginOS 3 المستندة إلى نظام التشغيل أندرويد 13.

ويدعم تابلت فيفو iQOO Pad Air، تشغيل الملحقات مثل القلم الذكي iQOO Pencil ولوحة المفاتيحiQOO Keyboard Air، ويتميز الجهاز اللوحي بهيكل متين تبلغ أبعاده 259 × 176 × 6.67 مليميتر، ويبلغ وزنه 530 جراما.

تابلت فيفو iQOO Pad Air

سعر iQOO Pad Air

يباع تابلت فيفو iQOO Pad Air، مقابل سعر يبلغ 249 دولار (أي ما يعادل 7.694 جنيها مصريا)، للإصدار بسعة 8 + 128 جيجابايت.