بإمكانات تقهر سامسونج.. فيفو تطلق أفضل هواتفها القابلة للطي وأكثرها أناقة

كشفت شركة فيفو Vivo الصينية، النقاب عن أحدث إصداراتها من الهواتف القابلة للطي، والتي تتميز بتصميم أنحف وأخف وزنا وبأداء أفضل وأسرع وأقوى من طرازات الشركة السابقة.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، توفر سلسلة فيفو الجديدة تحسينات كبيرة على الكاميرا والبطارية، وهي أول تشكيلة هواتف قابلة للطي تضم إصدارا قياسيا Vivo X Fold 3، وإصدارا احترافيا Vivo X Fold 3 Pro.

سعر ومواصفات سلسلة فيفو Vivo X Fold 3

يتميز هاتفي فيفو Vivo X Fold 3 وX Fold 3 Pro بشاشات عرض من نوع OLED متطابقة، يبلغ حجم الشاشة الخارجية 6.53 بوصة بدقة 2480 × 2200 بكسل، بينما يبلغ حجم الشاشة الداخلية 8.03 بوصة، بدقة 2748 × 1172 بكسل.

Vivo X Fold 3 Pro

تتميز كلتا الشاشتين بمعدل تحديث LTPO يبلغ 120 هرتز وذروة سطوع تبلغ 4500 شمعة في المتر المربع، تم تجهيز X Fold 3 Pro بماسح ضوئي مدمج أسفل الشاشة لبصمات الأصابع بالموجات فوق الصوتية، وفي الوقت نفسه، بحتوي الإصصدار القياسي على ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مثبت على الجانب.

ومن ناحية التصميم، يتميز الإصدار القياسي بتصميم أنحف يبلغ سمكه 4.65 مليميتر عند طيه، كما أنه خفيف الوزن فهو يزن 219 جراما، وتدعي فيفو أن سلسلة X Fold 3 تحتوي على مفصل خفيف الوزن من ألياف الكربون فائق المتانة، كما أن هواتفها حاصلة على أول شهادة سويسرية لمقاومة السقوط من فئة الخمس نجوم من SGS بفضل زجاج الحماية المدرع، ويمتاز الطرازين بدعما لمقاومة الماء وفقا لمعيار IPX8 وIPX4.

Vivo X Fold 3

وبالنسبة للتصوير الفوتواغرافي، تتمتع سلسلة فيفو Vivo X Fold 3 بوحدة كاميرا خلفية دائرية الشكل، تضم ثلاث عدسات تتكون من مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل OV50H مزود بتقنية تثبيت الصورة بصريا OIS، وعدسة واسعة الزاوية بدقة 50 ميجابكسل.

وتشتمل الكاميرا الثالثة في الطراز القياسي على عدية بدقة 50 ميجابكسل، بينما يحتوي X Fold 3 Pro على كاميرا بيريسكوب OIS بدقة 64 ميجابكسل مع تقريب بصري 3x وطول بؤري 70 ملم.

وتتميز سلسلة فيفو X Fold 3 بكاميرات إمامية بدقة 32 ميجابكسل موجودة داخل فتحة مثقوبة محاذاة للوسط للشاشات الداخلية والخارجية، يأتي طراز Pro فقط مزودا بشريحة التصوير V3 التي طورتها الشركة ذاتيا.

Vivo X Fold 3 Pro

وتحت الغطاء، يعمل هاتف Vivo X Fold 3 Pro، بواسطة معالج كوالكوم Snapdragon 8 Gen 3، بينما تم تجهيز الطراز القياسي بإصدار كوالكوم السابق Snapdragon 8 Gen 2.

يحتوي كلا الهاتفين على ما يصل إلى 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي من نوع LPDDR5 وتخزين داخلي يصل إلى 1 تيرابايت من نوع UFS 4.0.

بينما يستمد هاتف فيفو X Fold 3 طاقته من بطارية تبلغ سعتها 5500 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 80 وات، بينما يحزم هاتف Fold 3 Pro بطارية بقوة 5700 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 100 وات كحد أقصى ويدعم أيضا الشحن اللاسلكي بقدرة 50 وات.

Vivo X Fold 3 Pr

وتحتوي سلسلة فيفو Vivo X Fold 3 على مكبرات صوت استريو وصوت Hi-Fi لاسلكي، وتشمل خيارات الاتصال WiFi-7، وبطاقتي SIM تدعم شبكات الجيل الخامس 5G، ومستشعر للأشعة تحت الحمراءIR Blaster، ودعما لتقنية الاتصال قريب المدي NFC.

وبالنسبة للسعر، يتوفر طراز فيفو Vivo X Fold 3 Pro، مقابل سعر 1.385 دولار (أي ما يعادل 66.237 جنيه مصري)، للإصدار بسعة 16 جيجابايت رام + 512 جيجابايت.

Vivo X Fold 3 Pro

بينما تبلغ تكلفة الإصدار القياسي Vivo X Fold 3، حوالي 970 دولار (أي ما يعادل 46.390 جنيه مصري)، للنسخة بسعة 12 جيجابايت رام + 256 جيجابايت، ويأتي كلا الهاتفين باللونين الأبيض والأسود.