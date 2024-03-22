Vivo T3.. أحدث هواتف فيفو بمواصفات ممتازة وشحن فائق السرعة

أعلنت شركة فيفو Vivo الصينية، عن هاتفها الأحدث Vivo T3 الذي ستطرحه بسعر منافس جدا بالنسبة للمواصفات التي حصل عليها.

سعر ومواصفات فيفو Vivo T3

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يتميز هاتف فيفو الجديد Vivo T3، بشاشة كبيرة من نوع AMOLED، بقياس 6.67 بوصة، بدقة Full HD+ تبلغ 1260 × 2800 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز في الثانية، وذروة سطوع تصل إلى 1800 شمعة في المتر المربع.



يتمتع هاتف فيفو Vivo T3، بكاميرا خلفية مزدوجة تضم مستشعرا أساسيا من نوع Sony IMX882 بدقة 50 ميجابكسل، يدعم بتقنية OIS، مصحوبة بكاميرا عمق بدقة 2 ميجابكسل، ويحتوي الهاتف على كاميرا إمامية مميزة بدقة 16 ميجابكسل لالتقاط صور سيلفي مذهلة.

Vivo T3

ويعمل هاتف فيفو Vivo T3، بمعالج ثماني النواة من نوع Dimensity 7200، والمطور من قبل شركة ميدياتك بدقة تصنيع 4 نانومتر، والذي يدعم اتصال 5G، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي رام من نوع LPDDR4x بسعة 8 جيجابايت، إلى جانب ذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت.

ويحتوي هاتف فيفو Vivo T3، على بطارية قوية تبلغ 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع FlashCharge بقدرة 44 وات، تشحن عبر منفذ USB Type-C.

Vivo T3

تشمل الميزات الرئيسية الأخرى بالهاتف نظام Android 14 مع واجهة فيفو Funtouch 14 وماسح ضوئي لبصمات الأصابع تحت الشاشة وحماية IP54 الأساسية ضد الغبار والماء ومكبرات صوت استريو.

ويتوفر هاتف فيفو Vivo T3، باللونين الأزرق والرمادي، للبيع في الهند، مقابل سعر 240 دولار (أي ما يعادل 11.200 جنيه مصري).