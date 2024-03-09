كاميرا سيلفي مذهلة.. موبايلات جديدة من Vivo تغزو الأسواق بإمكانات جبارة

أطلقت شركة فيفو Vivo، رسميا سلسلة Vivo V30 الجديدة في الهند، التي صممتها لتكون من أكثر الهواتف الذكية تميزا من حيث التصميم والمواصفات.

مواصفات فيفو Vivo V30 Pro

وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina"، يتميز هاتف فيفو الجديد Vivo V30 Pro، بشاشة كبيرة من نوع AMOLED، بقياس 6.78 بوصة، بدقة 1.5K تبلغ 1260 × 2800 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز في الثانية، وتقنية HDR10+، وذروة سطوع تصل إلى 2800 شمعة في المتر المربع.

ينبض بداخل هاتف Vivo V30 Pro، معالج ثماني النواة من نوع Dimensity 8200، والمطور من قبل شركة ميدياتك بدقة تصنيع 4 نانومتر، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام من نوع LPDDR4x بسعة 8 أو 12 أو 16 جيجابايت، إلى جانب خيارين لذاكرة التخزين الداخلي بسعة 256 جيجابايت و512 جيجابايت من نوع UFS 3.1.

ويحتوي هاتف فيفو Vivo V30 Pro، على كاميرا خلفية ثلاثية العدسات مدعومة بتقنيات Zeiss، تضم مستشعرا أساسيا من نوع Sony IMX920 بدقة 50 ميجابكسل، يدعم بتقنية OIS، مصحوبة بكاميرا ذات زاوية واسعة مجهزة بمستشعرSamsung JN1 بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا مقربة مزودة بمستشعر Sony INX816 بدقة 50 ميجابكسل أيضا، ويتميز الهاتف بكاميرا إمامية بدقة 50 ميجابكسل لالتقاط صور سيلفي مذهلة.

ويستمد هاتف فيفو Vivo V30 Pro، طاقته من بطارية تبلغ قوتها5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 80 وات، حيث يمكن شحن الجهاز بالكامل خلال 40 دقيقة، عبر منفذ شحن USB Type-C.

وتشمل الميزات البارزة الأخرى بهذا الهاتف، على واجهة فيفو FunTouch 14 المستندة إلى نظام التشغيل Android 14، ومقاومة الماء والغبار بمعيار IP54، وماسح ضوئي لبصمات الأصابع داخل الشاشة، وإضاءة حلقية LED في الخلف، ودعم شبكات الجيل الخامس 5G.

ويتوفر هاتف فيفو Vivo V30 Pro، في 4 ألوان هي: الأبيض والأخضر والأسود والأزرق المائي، مقابل سعر يبلغ 507 دولار (أي ما يعادل 25 ألف جنيه مصري)، للإصدار بسعة 8 + 256 جيجابايت.

Vivo V30 Pro

مواصفات فيفو Vivo V30

يتميز هاتف فيفو Vivo V30، بشاشة منحنية من نوع AMOLED بقياس 6.78 بوصة، وبدقة FHD+، تدعم معدل تحديث 120 هرتز وتقنية HDR10+.

ويعمل فيفو Vivo V30، بمعالج كوالكوم من نوع Snapdragon 7 Gen 3، وهو مزود بواجهة النظام FunTouch OS 14، بالإضافة إلى بطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة مع شحن سريع سلكي بقدرة 80 وات، وتدعم الشركة بتحديثين لنظام Android وثلاث سنوات من التحديثات الأمنية.

ويتميز فيفو Vivo V30، بكاميرا أساسية بدقة 50 ميجابكسل مع دعم OIS مقترنة بعدسة بزاوية فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل ومستشعر صورة بدقة 2 ميجابكسل، وتحتوي الواجهة الأمامية على كاميرا سيلفي بدقة 50 ميجابكسل.

وتشمل الميزات البارزة الأخرى بالهاتف تصنيف IP54 لمقاومة الماء والغبار، وإضاءة LED الحلقية، وماسح ضوئي لبصمات الأصابع داخل الشاشة.

ويتوفر هاتف فيفو Vivo V30، للبيع في الهند مقابل سعر يبلغ 410 دولارات (أي ما يعادل 20.257 جنيها مصريا)، للإصدار بسعة 8 + 128 جيجابايت.