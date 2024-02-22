لعشاق السيلفي.. فيفو تكشف عن هاتف جديد بلون عصري جذاب

أعلنت شركة فيفو Vivo الصينية، عن سلسلة Vivo S18 لأول مرة في الصين في شهر ديسمبر الماضي، وتتكون من ثلاثة موديلات وهم Vivo S18 و Vivo S18 Pro و Vivo S18e.

ويتميز كلا الإصدارين Vivo S18 و Vivo S18 Pro، بتصميم وألوان متطابقة مقارنة بالإصدار S18e، وبعد شهرين من إطلاقها، كشفت الشركة عن إصدار جديد بلون مميز لهاتف Vivo S18.

سعر ومواصفات فيفو Vivo S18

ويأتي الإصدار الجديد من هاتف Vivo S18، بخلفية مصنوعة من الجلد باللون البنفسجي تطلق عليه فيفو اسم Diamond Purple، وسيتم إطلاقه في الأول من مارس المقبل، مقابل سعر 420 دولار (أي ما يعادل 12.970 جنيها مصريا)، للإصدار بسعة 16 + 512 جيجابايت.

Vivo S18

وبالنسبة لمواصفاته، يتميز هاتف فيفو Vivo S18، بتصميم مميز ذات جسم مسطح وجوانب مسطحة مع جزيرة كاميرا مربعة الشكل، تتميز الواجهة الأمامية بشاشة مثقوبة محاطة بإطارات نحيفة، ويتميز هذا الطراز بتصميم نحيف يزن حوالي 185 جراما، ويأتي مزودا بمعيار IP54 لمقاومة الماء والغبار.

ويمتاز هاتف Vivo S18، شاشة كبيرة من نوع AMOLED، بقياس 6.67 بوصة، بدقة 1260 × 2800 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز في الثانية، وذروة سطوع تبلغ 2800 شمعة في المتر المربع.

Vivo S18

ويعمل هاتف فيفو Vivo S18، بمعالج ثماني النواة من نوع Snapdragon 7 Gen 3، والمطور من قبل شركة كوالكوم بدقة تصنيع 4 نانومتر، والذي يدعم اتصال 5G، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي رام من نوع LPDDR4x بسعة 8 أو 12 أو 16 جيجابايت، إلى جانب خيارين لذاكرة التخزين الداخلي بسعة 256 جيجابايت و512 جيجابايت من نوع UFS 2.2.

بالنسبة للتصوير الفوتواغرفي، يتمتع هاتف فيفو Vivo S18، بكاميرا خلفية مزدوجة العدسات تضم مستشعرا أساسيا بدقة 50 ميجابكسل، مدعمة بتقنية OIS، مصحوبة بعدسة لتصوير بيانات العمق بدقة 8 ميجابكسل، ويحتوي الهاتف على كاميرا إمامية مميزة بدقة 50 ميجابكسل لالتقاط صور سيلفي مذهلة.