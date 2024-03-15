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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

الأقوى من Vivo.. موبايل V23 يحصل على تحديث أندرويد 14

Vivo V23
Vivo V23

كشفت شركة فيفو Vivo، سابقا عن قائمة بأجهزتها المؤهلة لتلقي تحديث واجهة المستخدم Funtouch OS 14 المستندة إلى نظام التشغيل Android 14، كان من بينها  هاتف Vivo V23، والذي من المقرر أن يحصل على التحديث الجديد اعتبارا من منتصف مارس 2024.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، زودت فيفو إصدارات هاتفها المميز Vivo V23، بواجهة المستخدم التابعة لها Funtouch OS 14، والذي يصل كـ تحديث ضخم قابل للتنزيل في ملف يبلغ حجمه 5.5 جيجابايت.

 

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يجلب التحديث الجديد لهاتف Vivo V23، العديد من مزايا واجهة النظام الجديدة من فيفو المرتكزة على أندرويد 14، مع تصحيحات الأمان لشهر مارس 2024، ويشمل سجل التغييرات ميزة التحكم في مستوى الصوت لكل تطبيق، أدوات جديدة لتحرير الفيديو، وضع الشاشة Always On Display، دعم إضافي لبعض تطبيقات النظام وتطبيقات Google.

مواصفات فيفو Vivo V23

وبالنسبة لمواصفاته، يتميز هاتف فيفو Vivo V23، بشاشة من نوع AMOLED ، يبلغ قياسها 6.44 بوصة، وبدقة 1080 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز، وتقنية HDR10 +.

وجاء فيفو Vivo V23، بكاميرا إمامية مزدوجة بدقة 50 ميجابكسل تدعم التركيز التلقائي للعين، متصلة بكاميرا  واسعة الزاوية بدقة 8 ميجابكسل، بالإضافة إلى زوج من مصابيح LED للإضاءة أثناء التصوير الليلي، إلى جانب كاميرا خلفية بدقة 64 + 8 + 2 ميجابكسل.

ويدعم هاتف فيفو Vivo V23، شبكات الجيل الخامس 5G، بفضل معالج ميدياتك من نوع Dimensity 920 والمقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 جيجابايت، متصلة بذاكرة داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت، ويوفر الهاتف 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي الافتراضية.

ويحتوي هاتف فيفو Vivo V23، على بطارية بقوة 4200 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 44 وات، ويتميز الهاتف أيضا بإطار مصنوع من الألومنيوم، طبقة حماية من زجاج Schott Xensation Up، ولوحة خلفية يتغير لونها عند تركها في الشمس لبضع دقائق.

Vivo V23
vivo فيفو Vivo V23 فيفو V23 Android 14 Funtouch OS 14

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