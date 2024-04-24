المنافسة الأقوى.. مقارنة بين هواوي Pura 70 Ultra وسامسونج S24 Ultra

انطلق هاتف هواوي الرائد Pura 70 Ultra، إلى الأسواق الصينية خلال الشهر الجاري، والذي يتميز بمواصفات جبارة كأحدث منافس لهاتف سامسونج Galaxy S24 Ultra، في السوق ويتمتع كلا الجهازين بمميزات فريدة ويقدمون مجموعة كبيرة من الميزات ضمن فئة الفلاجشيب التي تلبي احتياجات المستخدم المختلفة.

يقدم كلا الهاتفان إمكانات أكثر تطورا مما قد يصعب على محبي هواتف الفلاجشيب الإختيار بينهما، وفيما يلي سنستعرض إليك مقارنة تفصيلية لنسهل عليك قرار الإختيار بين هاتف هواوي Pura 70 Ultra أو سامسونج Galaxy S24 Ultra.

مقارنة بين هواوي Pura 70 Ultra و سامسونج Galaxy S24 Ultra



التصميم:

عندما يتعلق الأمر بفلسفة التصميم، فإن هواوي وسامسونج تقدم كل منهم تصميم مختلف عن الأخرى مع تحسينات فريدة من نوعها، تم تصميم هاتف Pura 70 Ultra، بأبعاده 162.6 × 75.1 × 8.4 مليميتر ووزن 226 جراما، بوحدة كاميرا ضخمة بترتيب مميز ثلاثي العدسات وطبقة خلفية جلدية فريدة من نوعها مع نقوش مطرزة عالية الضغط تمنح الهاتف بعض الأنماط على شكل الماس، مع شاشة مسطحة تنحني قليلا عند الحواف الأربعة للحصول على تأثير "عائم" أنيق وتجربة مشاهدة مبهرة، مما يمنحك هاتفا ذو مظهر فاخر لا يقارن.

وبالمقارنة، يحافظ هاتف Galaxy S24 Ultra على التصميم الفخم الأنيق، بتصميم مسطح بالكامل بدون انحناء في الشاشة، كما أنه يتميز بإطار جديد قوي مصنوع من التيتانيوم، يزن هذا الجهاز 232 جراما وأبعاده تبلغ 162.3 × 79 × 8.6 ملميتر، مما يوفر إحساسا قويا وهو مثالي لأولئك الذين يفضلون جهازا كبيرا بين أيديهم

كلا الجهازين حاصلان على تصنيف IP68، مما يدل على مقاومتهما للغبار والماء، والذي يمكنهما من تحمل ما يصل إلى 1.5 متر من الماء لمدة 30 دقيقة.

هواوي Pura 70 Ultra

الشاشة:

تعد الشاشة عنصرا مهما في أي هاتف ذكي، يتميز هاتف هواوي Pura 70 Ultra، بشاشة عرض كبيرة من نوع LTPO OLED، بقياس 6.8 بوصة، بدقة 2K، تبلغ 1260 × 2844 بكسل، تدعم معدل تحديث عال يبلغ تردده 120 هرتز، وتقنية المجال الديناميكي العالي HDR10 +، والطيف اللوني P3، ومعدل سطوع عالٍ يصل إلى 2500 شمعة، وطبقة حماية قوية من نوع Kunlun Glass، يمنح الهاتف الرائد شاشة فائقة الجودة تعد بإعادة إنتاج الألوان وتجربة مشاهدة أفضل تحت ضوء الشمس الساطع.

فيما يتميز هاتف سامسونج Galaxy S24 Ultra، بشاشة مسطحة من نوع Dynamic LTPO AMOLED 2X مقاس 6.8 بوصة، توفر دقة 1440 × 3120 بكسل، تتألق خبرة سامسونج في تكنولوجيا العرض من خلال الألوان النابضة بالحياة، والأسود العميق، ونسب التباين الممتازة، فسواء كنت تتصفح الويب أو تنغمس في الألعاب، فإن شاشة هذا الهاتف تعدك بتجربة غامرة،

Galaxy S24 Ultra

المعالج والذاكرة:



يتمتع كل من هواوي Pura 70 Ultra و سامسونج Galaxy S24 Ultra بأداء جبار، مصمم لتلبية توقعات الأداء للمستخدمين المعاصرين، يأتي هاتف Pura 70 Ultra، بمعالج هواوي الأحدث Kirin 9010 والذي يتمتع بميزات قوية من حيث الكفاءة الشاملة ومعالجة الرسوميات.

وبالمقارنة، يعمل هاتف Galaxy S24 Ultra، بواسطة معالج كوالكوم من نوع Snapdragon 8 Gen 3، مخصص لهواتف سامسونج جلاكسي تم تصميمه خصيصا لتعزيز أداء تقنية Galaxy AI، بما في ذلك مهام الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، فيما يقدم معالج هاتف شاومي 14 ألترا إمكانات معالجة مشابهة تقريبا قادرة على التعامل مع مجموعة واسعة من المهام المتعددة أو الألعاب بسرعة وبسهولة دون عناء.

هواوي Pura 70 Ultra

وبالنسبة للذاكرة، يأتي هاتف Galaxy S24 Ultra، بذاكرة وصول عشوائي رام تبلغ سعتها 12 جيجابايت، وهي كافية لتلبية معظم مهام الهاتف بما في ذلك مزايا الذكاء الاصطناعي، مصحوبة بخيارات تخزين بسعة 256 جيجابايت أو 512 جيجابايت أو 1 تيرابايت، وهي مساحة ضخمة تكفي للتطبيقات والصور ومقاطع الفيديو والملفات.

وبالمقارنة، زودت هواوي هاتف Pura 70 Ultra، بذاكرة وصول عشوائي أكثر سخاء تصل إلى 16 جيجابايت وخيارات تخزين واسعة تصل إلى 1 تيرابايت، وهي كافية لتلبية متطلبات التصوير عالية الجودة التي تتطلب أداء عاليا لأدوات تحرير الفيديو والمهام المتعددة الثقيلة والألعاب.

Galaxy S24 Ultra

نظام التشغيل:

من ناحية البرمجيات، يعد HarmonyOS 4.2 الجديد من هواوي بمثابة منافس قوي لنظام أندرويد، والذي يوفر لهاتف Pura 70 Ultra واجهة أكثر تطورا أكثر سلاسة على الإطلاق.

وتتألق واجهة One UI 6.1 من سامسونج في نظامها البيئي الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي، مع هاتف Galaxy S24 Ultra، يمكنك الحصول على تكامل عميق عبر مجموعة منتجات سامسونج للحصول على تجربة سلسة أكثر تطورا، بالإضافة إلى ذلك، يمنحك دعم القلم الالكتروني S Pen المدمج في الهاتف مرونة إضافية في استخدامه.

هواوي Pura 70 Ultra

البطارية:

توفر شركة سامسونج سعة بطارية تبلغ 5000 مللي أمبير وهي كافية للاستخدام اليومي بشحنة واحدة، ويمكن لهذا الجهاز أن يستمر لساعات من الاستخدام المكثف، أما بالنسبة للشحن السلكي، تزود سامسونج هذا الجهاز بشحن سريع بقدرة 45 وات ليشحن الجهاز من 0 إلى 65% في غصون 30 دقيقة، إلى جانب شحن لاسلكي قياسي بقوة 15 وات وشحن لاسلكي عكسي بقدرة 4.5 وات.

وبالانتقال إلى Pura 70 Ultra، يأتي هذا الهاتف الرائد بسعة بطارية هائلة تبلغ 5200 مللي أمبير في الساعة، والتي تمنح المستخدمين أكثر من 14 ساعة بشحنة واحدة، وبالحديث عن الشحن، يدعم هذا الجهاز الشحن السريع بقدرة 100 وات والذي ينقل الجهاز من 0 إلى 100% خلال 26 دقيقة فقط، والشحن اللاسلكي بقدرة 80 وات، واللاسلكي بقدرة 20 وات، مع الشحن اللاسلكي العكسي 18 وات.

سامسونج Galaxy S24 Ultra

الكاميرا:

في مجال التصوير الفوتوغرافي، يتفوق كلا الجهازين بأنظمة الكاميرا المتقدمة الخاصة بهما مع دعم مزايا الذكاء الاصطناعي، يتميز هاتف سامسونج Galaxy S24 Ultra، بإعداد كاميرا خلفية رباعية العدسات متعددة الاستخدامات تضم مستشعر أساسي بدقة 200 ميجابكسل يستخدم تقنية تجميع البكسل لالتقاط لقطات مشرقة ومفصلة، مصحوبا بعدسة فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل للحصول على لقطات أوسع، وعدسة مقربة بدقة 10 ميجابكسل للحصول على وضوح أكبر، والرابعة عدسة مقربة بدقة 50 ميجابكسل تدعم التقريب البصري والتقريب الرقمي بمعدل 100 مرة، فيما تتميز الكاميرا الأمامية بدقة 12 ميجابكسل ببراعة في التقاط صور سيلفي مفصلة وتسهيل مكالمات الفيديو الواضحة.

وبالمقارنة، يتميز جهاز هواوي Pura 70 Ultra، بثلاث كاميرات مميزة مع عدسة تلسكوبية قابلة للسحب تشبه الكاميرات الرقمية، تحتوي على مستشعر كبير بدقة 50 ميجابكسل بقياس 1 بوصة، تدعي هواوي أنه يحتوي على مصراع فائق السرعة يمكنه التقاط الأجسام المتحركة بسرعة تصل إلى 300 كيلومتر في الساعة.

مصحوبا بعدستين هما كاميرا ذات زاوية واسعة جدا بدقة 40 ميجابكسل وكاميرا مقربة ماكرو بدقة 50 ميجابكسل مع فتحة F2.1 كبيرة جدا، ودعم تقريب بصري 3.5x، ودعم تركيز فائق القرب مقاس 5 سم و 35x سوبر ماكرو، هذا الجهاز أيضا بمستشعر كاميرا سيلفي بدقة 13 ميجابكسل لالتقاط صور سيلفي واضحة.

هواوي Pura 70 Ultra

أيهما أفضل؟

في نهاية المطاف، يعود الاختيار بين هؤلاء العمالقة الرائدين إلى التفضيل الشخصي، حيث يوفر هاتف هواوي Pura 70 Ultra مواصفات أساسية أفضل مثل سرعة الشحن الفائقة ونظام كاميرا رباعية أكثر تنوعا، مقابل سعر 1300 يورو (أي ما يعادل 59 ألف و 720 جنيها مصريا).

فيما يقدم هاتف سامسونج Galaxy S24 Ultra، الذي يبلغ سعره في مصر حوالي من 85.900 جنيها مصريا)، دعما لتقنيات الذكاء الاصطناعي لا مثيل لها في هواتف أندرويد، مع التكامل الوثيق للنظام البيئي مع منتجات الشركة، بالإضافة إلى قلم S Pen المفيد والمثبت في الإطار، مما يعد جهاز قوي بشكل مذهل ومزود بأحدث التقنيات والتجارب المتميزة.