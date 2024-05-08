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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

موبايلات قلبت الموازين.. مقارنة بين هواوي Pura 70 Pro و ريلمي 12 برو

مقارنة بين هواوي
مقارنة بين هواوي Huawei Pura 70 Pro و ريلمي Realme 12 Pro

يتنافس مصنعو الهواتف الذكية باستمرار على المركز الأول في مجال الابتكار والأداء، في هذه المقارنة الشاملة.

سنتعمق في مميزات اثنين من المنافسين البارزين هما : هاتف هواوي الجديد Huawei Pura 70 Pro، وهاتف ريلمي المميز Realme 12 Pro.

مقارنة بين هواوي Huawei Pura 70 Pro و ريلمي Realme 12 Pro

تهدف هذه المقالة إلى تقديم تحليل مفصل لهذين الجهازين، يغطي جوانب مثل التصميم والعرض والأداء وإمكانيات الكاميرا وعمر البطارية والميزات الإضافية، مما يمنحك نظرة شاملة للمواصفات والميزات الفريدة لكل من هاتف Realme 12 Pro، وهاتف Huawei Pura 70 Pro الجديد بالأسواق من هواوي.

 

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التصميم:

يعرض كل من هاتف هواوي Huawei Pura 70 Pro وريلمي Realme 12 Pro، تصميمات حديثة ومتطورة، ولكن مع اختلافات واضحة تلبي تفضيلات المستخدم المختلفة، يتميز هاتف هواوي بأبعاده الأنيقة التي تبلغ 162.6 × 75.1 × 8.4 مليميتر ووزنه 220 جراما، بوحدة كاميرا ضخمة بترتيب مميز ثلاثي العدسات، ويعد تصميمه بمثابة شهادة على تركيز هواوي على الجمع بين الأناقة والأداء العملي، مما يوفر إحساسا متميزا وقبضة مريحة.

وبالمقارنة يتميز هاتف Realme 12 Pro، بنفس الوزن تقريبا حيث يبلغ وزنه 190 جراما ولكن بأعاد مختلفة تبلغ 161.5 × 74 × 8.8 مليمتر، فهو يتميز بخلفية مصنوعة من الجلد وإطار من الألومنيوم، مما يمنحه إحساسا عصريا ومتينا.

Huawei Pura 70 Pro

الشاشة:

تعد الشاشة جانبا مهما في أي هاتف ذكي، يتميز هاتف يتميز هاتف هواوي Huawei Pura 70 Pro، بشاشة عرض كبيرة من نوع LTPO OLED، بقياس 6.8 بوصة، بدقة 2K، تبلغ 1260 × 2844 بكسل، تدعم معدل تحديث عال يبلغ تردده 120 هرتز، وتقنية المجال الديناميكي العالي HDR10 +، والطيف اللوني P3، ومعدل سطوع عالٍ يصل إلى 2500 شمعة، وطبقة حماية قوية من نوع Kunlun Glass، تعد هذه الشاشة الكبيرة عالية الدقة مثالية لتجربة وسائط غامرة وألعاب ومهام يومية.

ويوفر هاتف Realme 12 Pro، شاشة من نوع AMOLED بقياس 6.7 بوصة، بجودة عرض Full HD+، تبلغ دقتها 1080 × 2412 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، ومليار لون، تعد هذه الشاشة الكبيرة عالية الدقة مثالية لتجربة وسائط غامرة وألعاب واضحة ومهام يومية شاقة.

Realme 12 Pro

المعالج :


يقدم كل من هاتف هواوي Huawei Pura 70 Pro و ريلمي Realme 12 Pro، أداء عالي وكفاءة فائقة السرعة للتعامل مع التطبيقات الصعبة والمهام المتعددة بمنتهي السرعة والسلاسة، يتم تشغيل هاتف Pura 70 Ultra، بمعالج هواوي الأحدث Kirin 9010 والذي يتمتع بميزات قوية من حيث الكفاءة الشاملة ومعالجة الرسوميات فهو مصمم لتلبية توقعات الأداء للمستخدمين المعاصرين.

وبالمقارنة، يعمل هاتف ريلمي Realme 12 Pro، بمعالج كوالكوم الجديد Snapdragon 6 Gen 1، المطور بدقة تصنيع 4 نانومتر، وهو عبارة عن مجموعة شرائح ثماني النواة تعمل بتردد 2.2 جيجاهرتز، الذي يوفر قوة وأداء وكفاءة فائقة السرعة، سواء كنت تمارس الألعاب أو البث أو تقوم بمهام متعددة، يستطيع هذا المعالج التعامل مع كل ذلك بسهولة.

Huawei Pura 70 Pro

الكاميرا:

إعدادات الكاميرا على كلا الهاتفين جديرة بالملاحظة، يتميز هاتف هواوي Huawei Pura 70 Pro، بإعداد كاميرا ثلاثية متعددة الاستخدامات، بما في ذلك مستشعر أساسي بدقة 50 ميجابكسل، ومستشعر ثانوي بدقة 32 ميجابكسل، ومستشعر ثلاثي بدقة 12.5 ميجابكسل، تكمله كاميرا أمامية بدقة 13 ميجابكسل.

بينما يتمتع هاتف ريلمي Realme 12 Pro، بإعداد كاميرا ثلاثية متعددة الاستخدامات، بما في ذلك مستشعر أساسي بدقة 50 ميجابكسل، ومستشعر ثانوي بدقة 32 ميجابكسل، ومستشعر ثلاثي بدقة 8 ميجابكسل، إلي جانب كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل.

Realme 12 Pro

البطارية:

يعد أداء البطارية أمرا بالغ الأهمية، ويتفوق كلا الجهازين في هذا المجال، تم تجهيز هاتف هواوي Huawei Pura 70 Pro، ببطارية ضخمة تبلغ قوتها 5050 مللي أمبير في الساعة، يدعم هذا الجهاز الشحن السريع بقدرة 100 وات والذي ينقل الجهاز من 0 إلى 100% خلال 26 دقيقة فقط، والشحن اللاسلكي بقدرة 80 وات، واللاسلكي بقدرة 20 وات، مع الشحن اللاسلكي العكسي 18 وات.

بينما يحزم هاتف Realme 12 Pro، بطارية بسعة 5000 مللي أمبير، مدعومة بميزة الشحن السريع بقدرة 67 وات، هذا المزيج مناسب تماما للاستخدام المكثف وإعادة الشحن السريع.

Huawei Pura 70 Pro

الخلاصة:

في نهاية المطاف، يعود الاختيار بين هؤلاء الهاتفين إلى التفضيل الشخصي، حيث يوفر هاتف هواوي Huawei Pura 70 Pro مواصفات أساسية أفضل مثل سرعة الشحن الفائقة ونظام كاميرا أكثر تنوعا، مقابل سعر 900 دولار (أي ما يعادل 42 ألف و 946 جنيها مصريا)، يوفر هاتف Realme 12 Pro، مواصفات أساسية أفضل مثل سرعة الشحن الفائقة ونظام كاميرا مميز، مقابل سعر أرخص يبلغ 17.888 جنيها مصريا.

هواوي Pura 70 Pro ريلمي Realme 12 Pro مقارنة مقارنة موبايلات

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