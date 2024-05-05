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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

مقارنة العمالقة.. تشتري هواوي Pura 70 Ultra أم أوبو Find X7 Ultra؟

مقارنة بين هواوي
مقارنة بين هواوي Pura 70 Ultra و أوبو Find X7 Ultra

يشهد عالم الهواتف الذكية ثورة جديدة، حيث يدفع كل هاتف جديد حدود الابتكار والتصميم، من أحدث الأجهزة في هذا القطاع هما: هواوي Pura 70 Ultra وأوبو Find X7 Ultra، ويعد كلا الهاتفين بمثابة شهادة على الأجهزة المستقبلية القادمة والبراعة التكنولوجية لمصنعيها.

وفي هذا السياق، سنوضح لك فيما يلي مقارنة تفصيلية بين هاتفين ذكيين متطورين أحدثا ضجة في سوق الهواتف الذكية مؤخرا، سنستكشف فيها الجوانب المختلفة لهذه الأجهزة بما في ذلك التصميم والعرض والأداء والكاميرا وعمر البطارية والميزات الإضافية، مما يوفر نظرة عامة شاملة على ما يقدمه كل جهاز.

 

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مقارنة بين هواوي Pura 70 Ultra و أوبو Find X7 Ultra

التصميم:


لا يقتصر تصميم الهاتفين على الجماليات فحسب، بل إنهما شهادة على براعة التصميم الهندسية، يتميز هاتف هواوي Pura 70 Ultra، بأبعاده الأنيقة التي تبلغ 162.6 × 75.1 × 8.4 مليميتر ووزنه 226 جراما، بوحدة كاميرا ضخمة بترتيب مميز ثلاثي العدسات وطبقة خلفية جلدية فريدة من نوعها مع نقوش مطرزة عالية الضغط مما يمنحك هاتفا ذو مظهر فخم لا يقارن.

وبالمقارنة، يحافظ هاتف Find X7 Ultra، بأبعاده الأنيقة التي تبلغ 164.3 × 76.2 × 9.5 مليميتر ووزنه 221 جراما، على فلسفة التصميم الفخم الأنيق وجزيرة الكاميرا الدائرية الضخمة الذي تزوده أوبو لتشكيليتها الرائدة فاينك أكس عادة، كما أنه يتميز بواجهة أمامية وخلفية زجاجية مع إطار من الألومنيوم، مما يمنحك إحساسا بالأناقة العصرية، مع جودة بناء توازن بين المتانة والجماليات.

كلا الجهازين حاصلان على تصنيف IP68، مما يدل على مقاومتهما للغبار والماء، والذي يمكنهما من تحمل ما يصل إلى 1.5 متر من الماء لمدة 30 دقيقة.

مقارنة بين هواوي Pura 70 Ultra و أوبو Find X7 Ultra

الشاشة:

يمكنك القول إن الشاشة هي الجانب الأكثر أهمية في أي هاتف ذكي، يتميز هاتف هواوي Pura 70 Ultra، بشاشة عرض كبيرة من نوع LTPO OLED، بقياس 6.8 بوصة، بدقة 2K، تبلغ 1260 × 2844 بكسل، تدعم معدل تحديث عال يبلغ تردده 120 هرتز، وتقنية المجال الديناميكي العالي HDR10 +، والطيف اللوني P3، ومعدل سطوع عالٍ يصل إلى 2500 شمعة، وطبقة حماية قوية من نوع Kunlun Glass، يمنح الهاتف الرائد شاشة فائقة الجودة تعد بإعادة إنتاج الألوان وتجربة مشاهدة أفضل تحت ضوء الشمس الساطع.

فيما زودت أوبو هاتفها الرائد Find X7 Ultra، بشاشة من نوع LTPO AMOLED، يبلغ قياسها 6.82 بوصة، توفر دقة عرض Quad HD+، تبلغ 1440 × 3168 بكسل، مما يضمن مرئيات واضحة وحيوية، وتعد شاشة عالية الدقة هذه بمثابة متعة للعيون، حيث توفر وضوحا لا مثيل له واستنساخا للألوان.

مقارنة بين هواوي Pura 70 Ultra و أوبو Find X7 Ultra

المعالج والذاكرة:

يقدم كل من هاتف هواوي Pura 70 Ultra و أوبو Find X7 Ultra، أداء عالي وكفاءة فائقة السرعة للتعامل مع التطبيقات الصعبة والمهام المتعددة بمنتهي السرعة والسلاسة، يتم تشغيل هاتف Pura 70 Ultra، بمعالج هواوي الأحدث Kirin 9010 والذي يتمتع بميزات قوية من حيث الكفاءة الشاملة ومعالجة الرسوميات فهو مصمم لتلبية توقعات الأداء للمستخدمين المعاصرين.

وبالمقارنة، يعمل هاتف أوبو Find X7 Ultra، بواسطة معالج ثماني النوأة من إنتاج شركة كوالكوم من نوع Snapdragon 8 Gen 3، والذي يوفر إمكانات معالجة قادرة على التعامل مع مجموعة واسعة من المهام المتعددة أو الألعاب بسرعة وبسهولة دون عناء.

هواوي Pura 70 Ultra

وبالنسبة للذاكرة، يأتي كلا الهاتفين بخيارات سخية جدا لتلبية معظم مهام الهاتف، زودت هواوي هاتف Pura 70 Ultra، بذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 16 جيجابايت وخيارات تخزين واسعة تصل إلى 1 تيرابايت، فيما يوفر هاتف أوبو Find X7 Ultra، ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 أو 16 جيجابايت، وخيارات تخزين أقل بسعة 256 أو 512 جيجابايت.

أوبو Find X7 Ultra

الكاميرا:


في مجال التصوير الفوتوغرافي، يتفوق كلا الجهازين بأنظمة الكاميرا المتقدمة الخاصة بهما، يتمتع هاتف هواوي Pura 70 Ultra، بثلاث كاميرات مميزة مع عدسة تلسكوبية قابلة للسحب تشبه الكاميرات الرقمية، تحتوي على مستشعر كبير بدقة 50 ميجابكسل بقياس 1 بوصة، تدعي هواوي أنه يحتوي على مصراع فائق السرعة يمكنه التقاط الأجسام المتحركة بسرعة تصل إلى 300 كيلومتر في الساعة، مع ميزات تلبي مختلف أنماط وتفضيلات التصوير الفوتوغرافي..

وبالمقارنة، يمتاز هاتف أوبو Find X7 Ultra بكاميرا رباعية متعددة الاستخدامات، تضم عدسة رئيسية واسعة الزاوية بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة "بيريسكوب" بدقة 50 ميجابكسل مع تقريب بصري 2.8x، وعدسة "مقربة" بدقة 50 ميجابكسل مع زووم بصري 6x، وعدسة فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل، توفر كل عدسة تصويرا عالي الدقة ومجموعة من الميزات لسيناريوهات التصوير المختلفة.

هواوي Pura 70 Ultra

البطارية:

يعد عمر البطارية عاملا حاسما آخر في اختيار الهاتف الذكي، يأتي هواوي الرائد Pura 70 Ultra، ببطارية ضخمة تبلغ قوتها 5200 مللي أمبير في الساعة، والتي تمنح المستخدمين أكثر من 14 ساعة بشحنة واحدة، يدعم هذا الجهاز الشحن السريع بقدرة 100 وات والذي ينقل الجهاز من 0 إلى 100% خلال 26 دقيقة فقط، والشحن اللاسلكي بقدرة 80 وات، واللاسلكي بقدرة 20 وات، مع الشحن اللاسلكي العكسي 18 وات.

وبالمقارنة، يحزم هاتف أوبو Find X7 Ultra، بطارية بسعة 5000 مللي أمبير، مدعومة بإمكانيات الشحن السريع بقدرة 100 وات، والتي يمكنها شحن البطارية بالكامل في غصون 26 دقيقة فقط، مما يضمن أن الهاتف يمكن أن يستمر طوال يوم من الاستخدام المكثف ويمكن إعادة شحنه بسرعة عند الحاجة.

أوبو Find X7 Ultra

الخلاصة:

هل يجب عليك شراء هاتف هواوي Pura 70 Ultra أم أوبو Find X7 Ultra؟، بخلاف السعر هناك بعض الأسباب التي قد تسهل عليك اختيار الهاتف المناسب لاحتياجاتك من بينها: 

يقدم هاتف أوبو Find X7 Ultra، أداء أفضل بمقدار 2.3 مرة، ووحدة معالجة مركزية أكثر كفاءة في استخدام الطاقة، كاميرا خلفية مميزة تدعم التقريب البصري 6 أضعاف، إصدار بلوتوث أحدث (v5.4)، الهاتف متوافق مع أحدث شبكات الواي فاي 7 اللاسلكية وذاكرة تخزين أسرع من نوع UFS 4.0، كل هذا مقابل سعر 67000 جنيه مصري.

وبالنسبة لهاتف هواوي Pura 70 Ultra، فهو يمكنه تقديم أداء مشابه تقريبا، ولكنه يقدم إمكانية التصوير البطيء بسرعة 960 إطارًا في الثانية، وحدة المعالجة المركزية مع عدد أعلى من النوى وذاكرة عشوائية وتخزين أكبر من منافسه، كل هذا مقابل سعر يبدأ من 1499 يورو (أي ما يعادل 77.339 جنيها مصريا).

مقارنة بين هواوي Pura 70 Ultra و أوبو Find X7 Ultra
هواوي Pura 70 Ultra أوبو Find X7 Ultra مقارنة مقارنة موبايلات

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