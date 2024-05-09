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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البترول تواصل تسجيل قراءة عداد الغاز للمنازل لشهر مايو 2024

وزير البترول
وزير البترول

تواصل شركة الخدمات البترولية «بتروتريد» إحدى الشركات التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، اليوم الخميس 9 مايو 2024، تسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعي المنزلي لشهر مايو والذي يستمر حتى يوم 27 من ذات الشهر.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات قطاع البترول، بتشديد الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، واستدامة توفير وتحسين الخدمات المؤداة للمواطنين، وتم إطلاق 16 وسيلة لإبلاغ قراءة عداد الغاز المنزلية.

وبدأت الدولة في التخفيف عن المواطنين في التقسيط بشكل بسيط على توصيل الغاز الطبيعي، وتعتبر أحد ثمار مبادرة وزارة البترول والثروة المعدنية برئاسة المهندس طارق الملا، للتقسيط الميسر دون مقدم أو فوائد على مدار 6 سنوات بـ30 جنيهًا شهريًا، الذي يسهم به المواطنون في تكلفة توصيل الغاز الطبيعي للوحدات السكنية، وذلك في المناطق التي يدخلها الغاز لأول مرة.

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