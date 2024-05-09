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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

أقصى عقوبة على الشحات| لماذا استعان محامي الشيبي برامز جلال لإدانة لاعب الأهلي

صدى البلد

استمعت اليوم، محكمة جنح ثاني مدينة نصر، لطلبات دفاع حسين الشحات لاعب الأهلي ومحمد الشيبي لاعب بيراميدز، وذلك في ثاني جلسان قضية الصفعة الشهيرة والمتهم فيها حسين الشحات بتهمة التعدي على "الشيبي" في مباراة جمعت بين الفريقين العام الماضي.

ولم يحضر حسين الشحات هذه الجلسة، بينما غاب عن سابقتها أيضًا بسبب تعرضه لإصابة قوية في الوجه خلال فوز فريقه على سيمبا التنزاني (2-0)، في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا في كرة القدم.

ماذا حدث ؟

في يوم 23 يوليو 2023 تعدى حسين الشحات بالضرب على محمد الشيبي بسبب احتكاك بين اللاعبين بعد انتهاء مباراة بيراميدز والأهلي في الدوري على استاد الدفاع الجوي.

وبادر حسين الشحات بصفع محمد الشيبي بعد استفزاز الأخير له، مما تسبب في تدخل عدد من لاعبي الفريقين لاحتواء الأزمة على أرض الملعب.

وبدأت حرب بيانات متبادلة من الطرفين بعد تحديد جلسة 18 إبريل القادم للنظر في دعوى الشيبي ضد الشحات في القضاء المدني.

وفي وقت سابق حدّدت محكمة جنح مدينة نصر في القاهرة جلسة اليوم الخميس، لنظر أولى جلسات محاكمة لاعب الأهلي حسين الشحات، في اتهامه بالتعدي على لاعب نادى بيراميذر محمد الشيبي، مغربي الجنسية، أثناء المباراة التي جمعت فريقيهما بإستاد الدفاع الجوي.

ماذا طلب محامي محمد الشيبي ؟

وخلال الجلسة الثانية التي انعقدت اليوم، طالب المستشار هاني بكر محامي اللاعب المغربي محمد الشيبي بتوقيع أقصى العقوبة على حسين الشحات لما بدر منه في المباراة والتعدي على موكله.

وقال إن المتهم أهان موكله أمام العالم، موضحا أن والدته عقب مشاهدة الفيديو تعرضت لوعكة صحية مدللًا بتقرير طبي.

الاستشهاد بفيديو رامز جلال

واستشهد محامي محمد الشيبي بفيديو لـ اللاعب حسين الشحات من برنامج رامز جاب من الآخر يثبت فيع اعترافه بالتعدي على موكله.

وقدم المستشار هاني بكر مستندات إلى هيئة للمحكمة من ضمنها فيديو تم عرضه بتاريخ ٢٦ مارس الماضي ببرنامج "رامز جاب من الآخر" للاعب "حسين الشحات" وهو يعتذر للاعب الشيبي حيث قال الشحات "أنا بعتذر للشيبي وبعتذر للست والدته أنا غلط في حقها" وأنه سيتقدم بمذكرة بذلك.

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