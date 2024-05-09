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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مفاجأة في قضية حسين الشحات والشيبي..وغياب لاعب الأهلي عن المحاكمة للمرة الثانية

حسين الشحات ومحمد
حسين الشحات ومحمد الشيبي

غاب اللاعب حسين الشحات، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن ثاني جلسات محاكمته أمام محكمة جنح مدينة نصر، بخصوص تعديه على زميله المغربي محمد الشيبي، ظهير أيمن بيراميدز، في موسم سابق.

في الأيام الأخيرة، زادت المداولات حول هذه القضية، سواء بالتحقيق مع محمد الشيبي في مقر الاتحاد المصري لكرة القدم، أو بسبب تحويل اللاعب المغربي الأمور إلى القضاء المدني، مما أثار تساؤلات حول طبيعة الإجراءات المستقبلية.

مع ذلك، فقد رفض مسؤولو النادي الأهلي بشكل قاطع تحركات الشيبي في القضية، مؤكدين أنها تتعارض مع لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وطالبوا بمعاقبة اللاعب وناديه بسبب اللجوء للقضاء المدني، في خطوة تمثل انتهاكاً للتقاليد الرياضية والأخلاقية.

تجدر الإشارة إلى أن الأزمة بين الشحات والشيبي نشبت نهاية الموسم الماضي، بعدما اندلعت مشادة قوية بينهما، تسببت في تقديم الشيبي شكوى إلى المحاكم المدنية، وهو ما رفضته إدارة النادي الأهلي بشدة، مصرة على أن هذا الخيار يتعارض مع مبادئ اللعب النظيف وروح الرياضة الشريفة.

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