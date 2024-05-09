استفز لاعبي الأهلي | نص مرافعة دفاع حسين الشحات في قضية الشيبي

استمعت محكمة جنايات القاهرة إلى مرافعة دفاع اللاعب حسين الشحات لاعب النادي الأهلي خلال قضية اللاعب محمد الشيبي لاعب نادي بيراميدز.

وقال المحامي أشرف عبدالعزيز محامي اللاعب حسين الشحات، إنه يدفع بعدم دستورية نص المادة 84 فقرة 1 من القانون رقم 71 لسنة 2017، ويلتمس بوقف الدعوى وإحالة الأوراق إلي المحكمة الدستورية العليا طبقاً لنصوص القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩ بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا وتعديلاته للفصل في دستورية المادة 84 فقرة 1 من القانون رقم 71 لسنة 2017 لمخالفتها المعايير الدولية التي نص عليها الدستور بالمادة 84 أو التصريح بإقامة الدعوى أمام المحكمة الدستورية العليا واعطائنا أجل لمدة ثلاثة شهور لإقامة الدعوى طبقاً لنصوص مواد المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 .

وتابع دفاع اللاعب حسين الشحات، أما الدفاع بخصوص جنحة ضرب بسيط لكل فعل رد فعل فالمجني عليه قام باستفزاز لاعبي النادي الأهلي في ثلاث مباريات الأولى مباراة نهائي كأس مصر بين النادي الأهلي ونادي بيراميدز في 10/4/2023، والثانية مباراة السوبر المصري بين النادي الأهلي ونادي بيراميدز بدولة الإمارات في 5/5/2023، والثالثة مباراة الدوري المصري بين النادي الأهلي ونادي بيراميدز في 23/7/2023.

قام الشيبي بإهانة جمهور النادي الأهلي العظيم الكبير الغفير في كل أنحاء الوطن العربي فكان هذا الفعل رد فعل ولم ينته الموقف وانتهى بتصالح بين المتهم والمجني عليه وثابت ذلك بالفيديوهات المقدمة اليوم وثابت استفزاز المجني عليه للمتهم في التصالح حيث ذكر المجني عليه للمتهم بأن زوجتك ووالدتك على راسي فالأمور كلها ما هي إلا مشاحنات تحدث كل دقيقة ليس في مصر فقط بل في جميع دول العالم.

أما بخصوص السب لم يحدث سب وهو ذكر طبقاً لما ورد بتقرير المساعدات الفنية بوزارة الداخلية انت طلعت دين أمي فلا يوجد سب ولما كانت المادة 84 من القانون رقم 71 لسنة 2017 لا تخاطب عناصر لعبة كرة القدم ( اللاعبين – الأجهزة الفنية والإدارية – الحكام ) لأن لهم قواعد خاصة بهم يتم بموجبها معاقبتهم بها ولكن هذه المادة تخاطب الجمهور الحاضر المباراة لما قد يبدر منه من إساءة لأحد الأندية المتنافسة أو للاعب بعينه – وكذلك تخاطب العامة ( فيما عدا اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والحكام ) وهذه المادة وضعت للحد من التجاوزات التي تحدث على الساحة الرياضية من المشجعين.