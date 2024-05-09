قرار عاجل في اتهام حسين الشحات بالتعدي على محمد الشيبي

قررت محكمة جنح مدينة نصر برئاسة المستشار محمد مبارك، منذ قليل، حجز قضية نجم النادي الأهلي «حسين الشحات» لاتهامه بالتعدي على اللاعب المغربي «محمد الشيبي» لاعب نادي بيراميدز، خلال المباراة التي جمعت الفريقين في إطار منافسات الدوري المصري لكرة القدم، للنطق بالحكم فى جلسة 30 مايو الجاري.



وشهدت جلسة اليوم الخميس، مرافعة المحامى أشرف عبدالعزيز دفاع اللاعب حسين الشحات نجم النادي الأهلي، والذي تمسك باستدعاء محمود فتح الله إداري بيراميدز، وجمال علام رئيس الإتحاد المصري لكرة القدم، وعامر حسين رئيس لجنة المسابقات؛ لسؤالهم عن واقعة إصدار قرار بإيقاف حسين الشحات وإحالة محمد الشيبى للجنة الانضباط.

وأمرت النيابة العامة بإحالة اللاعب حسين الشحات إلي المحكمة المختصة، لمعاقبته فى الإتهام الموجه إليه من اللاعب المغربى محمد الشيبي، بأنه تعدي عليه على أرضية استاد الدفاع الجوي خلال المباراة التي جمعت فريقي الأهلي وبيراميدز، وتم تحديد جلسة اليوم الموافق 18 ابريل لنظر أولى جلسات المحاكمة.

وجاء في تحريات المباحث، أنه في 23 يوليو الماضي في استاد الدفاع الجوي بالقاهرة أثناء إقامة مباراة لكرة القدم جمعت فريقي بيراميدز والأهلي في بطولة الدوري الممتاز، اعتدى حسين الشحات على اللاعب محمد الشيبى وسبه بالأم أمام ملايين المشاهدين، واتهم «الشيبي» اللاعب حسين الشحات لاعب الأهلى بالبلطجة والضرب والسبّ والقذف والإهانة والترويع، فضلًا عن التهديد بالإيذاء الجسدي، وكل ذلك ترتب عليه إيذاء نفسي وجسدي عقب نشر فيديوهات بشأن واقعة الصفع على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة.