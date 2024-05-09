الأهلي يستفسر من فيفا عن حقيقة مكافأة الـ 430 مليون جنيه

كشف الإعلامى محمد الليثى قرار مسئولو النادي الأهلي إرسال خطاب رسمي للإتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" من أجل الإستفسار عن حقيقة الأنباء التي تتناثر في وسائل الإعلام العالمية بشأن مكافآت الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية عام 2025 بأمريكا بمشاركة 32 فريقًا.



ويرغب الأهلي في معرفة حقيقة هذه المكافآت التي تحدثت تقارير كثيرة عنها ووصفتها بالخيالية ، حيث سيحصل كل فريق مشارك في البطولة على 9 ملايين دولار أمريكي، أي ما يوازي 430 مليون جنيه مصري.

وأوضح محمد الليثى خلال تقديمة برنامج 10 و 10 عبر إذاعة أون تايم سبورت إف ام على موجات 93.7 قائلا "حال تخطي دور المجموعات ترتفع إلى 15 مليون دولار، وتزيد بالتأهل للأدوار الإقصائية، على أن يحصل بطل كأس العالم للأندية على 40 مليون جنيه.