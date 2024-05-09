رابطة الأندية تفاجئ إمام عاشور بهذا القرار

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة فوز لاعب وسط النادي الأهلي، إمام عاشور، بجائزة أفضل هدف في الجولة الحادية والعشرين من دوري Nile، وذلك بعد تصويت الجماهير.

وسجل إمام عاشور الهدف الفوز للأهلي في مرمى الجونة، حيث تلقى تمريرة رائعة من زميله حسين الشحات، وسدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، ليسجل الهدف الأول لفريقه في المباراة التي انتهت بفوز الأهلي بثلاثية نظيفة.

وكتبت الصفحة الرسمية لرابطة الأندية على فيس بوك: "للمرة الثانية على التوالي.. بتصويت الجماهير.. هدف إمام عاشور الأفضل في الجولة 21 من دوري Nile، والذي سجله في مرمى الجونة".

يذكر أن إمام عاشور كان قد سجل هدفاً مماثلاً في مرمى الإسماعيلي، والذي حصد أيضًا جائزة الأفضل.

الأهلي، بقيادة المدير الفني مارسيل كولر، يستعد الآن لمواجهة فريق بلدية المحلة، ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري.