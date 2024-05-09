تراجع جديد في سعر الدولار.. وهذه أسعار الذهب اليوم بعد الارتفاع الأخير

قدمت مذيعة صدى البلد رنا عبدالرحمن تغطية عن أسعار الذهب محليا والتى شهدت تحركا جديدا اليوم في مصر.

فبعدما كان قد هبط سعر الجرام من عيار 21 ، ليلامس الـ 3000 جنيه، زاد إلى 3,090 جنيها ، ولكن لا يزال متراجعا بفارق كبير عن أعلى قمة سجلها في نهاية يناير الماضي وهي 4050 جنيهًا بدون مصنعية

كما تحركت أسعار الذهب عيار 18 إلى 2,649 جنيها، وتظل ايضا متراجعة بقوة عن أعلى سعر سجلته في موجة الارتفاع التاريخية بنهاية يناير الماضي، والتي وصلت خلالها إلى 3500 جنيه بدون إضافات.

كما شهد الجنيه الذهب زيادة ليبدأ من 24,720 جنيها بعد 24,520 جنيه بفارق 200 جنيه، فيما سجل 28000 جنيه للشراء في مارس الماضى، وبعد 30 إلى 32 ألف جنيه للشراء كأعلى سعر.



وعن اسعار الذهب وفقًا لآخر تحديث مع العلم انها تتغير على مدار اليوم وفقا لألية العرض والطلب

فسجل سعر الذهب عيار 24 الأوسع انتشارًا للبيع 3,531 جنيها للشراء و 3,509 جنيهات للبيع

وبلغ سعر الذهب عيار 21، 3,090 جنيها للشراء و 3,070 جنيها للبيع.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية إلى 2,649 جنيهًا للشراء و 2,631 جنيها للبيع

وسجّل سعر الجرام عيار 14، 2,060 جنيها للشراء.

وسجل سعر الجنيه الذهب 24,720 جنيها للشراء و 24,560 جنيها للبيع



وهذه الاسعار بدون مصنعيه إذ ان مصنعية الذهب تبدأ في الغالب من 80 وحتى 200 جنيه كزيادة على سعر الجرام المجرد، أو نحو 6% من سعر الجرام أو يزيد لدى بعض التجّار عند شراء المشغولات الذهبية، أما مصنعية الذهب المستعمل فتبدأ من 30 جنيهًا فأكثر..



نأتى لأسعار الدولار اليوم فى البنوك العاملة بمصر والتى شهدت تراجعا مقابل الجنيه، بحسب آخر تحديثات على مواقع البنوك الرسمية بعد صعود ملحوظ، حيث هبط الدولار 3.35 جنيه من أعلى سعر سجله، وهو فوق الـ50 جنيها في البنوك يوم 6 مارس وتحديدا سجل 50.85 جنيه. والان تراجع لأقل من 48 جنيها



وجاءت أسعار الدولار مقابل الجنيه وفقًا لآخر تحديث في البنوك العاملة في مصر كالتالى

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري 47.48 جنيه للشراء، و47.62 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي 47.5 جنيه للشراء و 47.6 جنيها للبيع.

وسجل سعره في بنك مصر 47.51 جنيه للشراء و 47.61 جنيها للبيع..

وسجل في البنك التجاري الدولي، 47.5 جنيه للشراء، 47.6 جنيها للبيع



وهذا التراجع جاء بعد صدور بيان البنك المركزي بشان ارتفاع صافي الاحتياطات النقدية إلى 41.057 مليار دولار بنهاية شهر أبريل الماضي.



كما اعلنت وزيرة التخطيط عن تسلم مصر دفعة جديدة وهي الدفعة الثانية من مستحقات مشروع رأس الحكمة، والمقدرة بحوالى 20 مليار دولار خلال شهر مايو الجاري، وهو ما يؤثر بالإيجاب على سعر الصرف وقد يؤدى إلى تراجع الدولار مجددا.

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