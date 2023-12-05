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رئيس التحرير
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صرف ٥٠ ألف جنيه لأسرة كل متوفي

تفاصيل مأساوية في حادث المنيا.. ماذا حدث؟

مذيعة صدي البلد رنا
مذيعة صدي البلد رنا عبدالرحمن

قدمت مذيعة “صدى البلد” رنا عبد الرحمن  تغطية عن وفاة 7 أشخاص، وإصابة 25 آخرين، في حادث تصادم أتوبيس بالرصيف وانقلابه بطريق الصعيد، شمال مدينة المنيا، بسبب الشبورة الكثيفة.

تلقي اللواء محمد مصطفى ضبش، مدير أمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بحادث انقلاب أتوبيس بعد اصطدامه بالرصيف بطريق الصعيد الصحراوي الشرقي، أمام قرية الشيخ فضل، بمركز بني مزار، شمال المنيا، بسبب الشبورة المائية.

وعلى الفور انتقلت سيارات الحماية المدنية، والإسعاف، وتأمين الطرق إلى موقع الحادث، وتبين انقلاب أتوبيس عقب اصطدامه برصيف بسبب غياب الرؤية وانتشار الشبورة المائية. 
وتسبب الحادث في مصرع 7 أشخاص، وإصابة 25 آخرين من محافظات قنا والأقصر وأسوان والقاهرة.

وتم التحفظ على الأتوبيس ونقل المصابين إلى مستشفي تكامل الشيخ فضل، وسمالوط النموذجي، والتحفظ على الجثامين بمشرحة مستشفى بني مزار العام، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

من جهة أخرى تابعت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي حادث التصادم، ووجهت مديرية التضامن الاجتماعي بالمنيا بسرعة التحرك والتواجد الفوري لفرق الإغاثة بموقع الحادث، مشددة على ضرورة تكثيف الجهود نحو مساعدة المواطنين، مقدمة التعازى لأسر المتوفين، وتقديم الدعم اللازم لأسر الضحايا والمصابين، كما وجهت فرق الهلال الأحمر المصري بالتواجد في الموقع لتقديم أوجه الرعاية.

أيضا تقرر صرف 50 ألف جنيه لأسرة كل متوفي، من وزارة التضامن الاجتماعي، وتقديم مساعدة لكل مصاب حسب نسبة العجز والإصابة.

وضمت قائمة الوفيات 7 أشخاص مجهولي الهوية، من بينهم سيدتين، إحداهما تبلغ من العمر 40 سنة تقريبا، والأخرى تبلغ من العمر 30 سنة تقريبا، و5 رجال جميعهم في العقد الرابع، وجار التعرف على هويتهم.

 

 

لمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو:

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