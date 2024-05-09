محلل سياسي: نتنياهو وضع إدارة بايدن في تحدٍ غير مسبوق بقصف رفح

قال الكاتب والمحلل السياسي الدكتور أحمد محارم، إن الموقف الأمريكي معارض لعملية دخول رفح شكليًا، ولكنه لا يمنع أي تدخل واقعيًا، بدليل الفيتو الأمريكي المستمر لأي مشروع قرار بالأمم المتحدة لوقف إطلاق النار.

وذكر محارم، خلال تصريحات تلفزيونية، مع الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "ON" أن نتنياهو وضع الإدارة الأمريكية وبايدن في تحد غير مسبوق، مشيرًا إلى أن إسرائيل تمتلك ترسانة من السلاح.

وذكر أن تصريحات الإدارة الأمريكية للاستهلاك المحلي الداخلي في ظل المظاهرات المتفاقمة، فإسرائيل أطلقت يدها بشكل غير مسبوق، والدعم الأمريكي يضع الإدارة في حرج كبير.

وأوضح أنه إذا كان مستقبل أمريكا مرهونا بتصرفات إسرائيل، فستكون واشنطن خاسرة، متعجبًا من تحول الموقف والمشهد الجديد الذي نرى فيه إسرائيل أصبحت تفرض على أمريكا قراراتها.