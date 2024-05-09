رئيس الزمالك السابق: لن أدخل في تفاصيل زيارة زيزو لي

قال ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك السابق إنه سعيد بزيارة أحمد سيد زيزو وعائلته له.

وكتب ممدوح عباس من خلال حسابه الشخصي على إكس: "سعدت جدا بزيارة عائلة الكابتن أحمد سيد زيزو الصغيرة، هو وحرمه وآيلا نجلته، وامتدت الزيارة لقرابة الساعتين بلا ملل أو ضجر فهو لاعب يتكلم بهدوء وعقل شديد ولن أدخل في تفاصيل ما ناقشته فيه ولكنه وعد جماهير الزمالك خيرا.

وتابع ممدوح عباس: "أحب أن يكون هذا النموذج هو وشيكابالا وعمر جابر وأحمد فتوح عنوان لجميع لاعبي نادي الزمالك، ‏وبالتوفيق في رحلة المغرب وقلبي مع حسين لبيب فهو يتحمل ما لا يطيقه بشر.