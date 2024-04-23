هواوي العالمية: نستهدف توفير منصات ممتدة لدعم التدريب

أعلنت هواوى العالمية انها تحرص على توفير منصات ممتدة تضم مستقبل محطات المعلومات والحوسبة والاتصال لدعم التدريب على البرمجة عالية المستوى والابتكار لطلاب الجامعات

وقالت انها تلتزم بتمكين الجيل القادم من حلّالي المسائل من خلال توفير فرص لهم لاستكشاف المجالات الصعبة التي تعمل على تطوير العلوم والتكنولوجيا ودفع الصناعة لتلبية احتياجات الغد.

يأتي ذلك على خلفية اعلان الشركة العالمية انها راعى ماسى للمسابقة العالمية للبرمجة والتي أقيمت مؤخرا تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث استضافت مصر لأول مرة الدورة السادسة والأربعين والسابعة والأربعين من البطولة الأكبر والأهم في مجال البرمجيات على مستوى العالم "المسابقة الدولية للبرمجة (ICPC)"

تعد "المسابقة الدولية للبرمجة (ICPC)"، أكبر مسابقة برمجة جامعية في العالم، تضم أفضل 300 فريق تم اختيارهم من مجموعة كبيرة تشمل حوالي 40,000 فريق تنافسوا في التصفيات، لتُصبح منصة عالمية مميزة للتنافس بين طلاب الجامعات من جميع أنحاء العالم في مجال البرمجة وحل المسائل المعقدة.